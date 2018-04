Hecho oprobioso: amenazaron a una concejal

En la víspera un grupo de vecinas perteneciente a la asamblea Sunchales, junto a vecinos autoconvocados con la intención de entregar un petitorio reclamando la emergencia tarifaria de los servicios públicos por el lapso de un año".El cuerpo,pese a que el material debe ser entregado 24 horas antes de la sesión aceptó dar ingreso al documento y proceder a su lectura, y fue girado a comisión para su análisisCuando se concluyó con ello - el Concejo estaba en plena sesión-, se desarrolló un hecho muy grave, en el que una integrante del grupo - a la cual las demás presentes dijeron no conocer- empezó a expresarse, se le informó que no podía hacerlo, pero como hacía caso omiso, se pasó a un cuarto intermedio.La mujer habló muy poco del tema que las llevara al recinto, pero hizo gala de un total desconocimiento de las funciones de los ediles, a los que dijo desconocer, y que no había votado a ninguno, remarcó su hartazgo de los políticos - estar 'podrida', remarcó- los señaló como holgazanes y de desinteresarse de lo atinente al pueblo, y como remate, momentos antes de retirarse, lanzó una amenaza hacia la concejal de Cambiemos Marita Ferrero, porque según ella ' le debe una'.Las demás mujeres dijeron no saber quién es y agradecieron la atención de los ediles. Por su parte, Marta Riboldi trató de aplicar paños fríos a las altisonantes manifestaciones, justificando las mismas en la crítica situación que se vive, y aprovechó, sin nombrarlo,para denostar algunas acciones del gobierno central.La nota expresa también que dicho pedido se fundamenta en “el exponencial aumento de la tarifas de servicios públicos esenciales, luz y gas, llevados adelante por las empresas concesionarias a raíz de la política de quitas de subsidios y seguimiento de variables económicas del gobierno nacional y provincial”.Proyecto de Resolución sobre tarifas de energía eléctricaCon la firma de la a concejal María José Ferrero presentó un proyecto por medio del cual se solicita la adhesión a la Resolución Nº 2306/2018, sancionada por el Concejo Municipal de Rafaela.La norma aprobada por el Cuerpo Legislativo de la vecina ciudad dispone en su artículo N° 1 “la solicitud al Gobierno de la provincia de Santa Fe de los siguientes puntos:a) Incrementar el beneficio a los usuarios comerciales que se encuentren al día con el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que establece el ART 12 de la Ley 11.257.b) Impulsar una norma que exceptúe y/o disminuya, al sector comercial, del tributo del 6% establecido por la Ley 7797.c) Exceptuar a los usuarios del pago de la CAP (cuota de alumbrado público).d) Igualar el precio de la energía de los sectores productivos con el de los consumidores domiciliarios.e) Reducir la alícuota del Impuesto de los Ingresos Brutos que paga la Empresa Provincial de la Energía y trasladar esa reducción al costo del servicio.f) Otorgar la posibilidad a las empresas de suscribir contratos de potencia trimestrales.g) Aumentar la cantidad de bandas de consumo del cuadro tarifario vigente de la Empresa Provincial de la Energía.h) Reducir el interés financiero para el pago en cuotas de las facturas bimestrales. Actualmente el interés es del 3%, siendo una tasa muy alta para una modalidad de pago que debe representar una facilitación para el pago y no una complicación.í) Realizar las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Energía de la Nación, para solicitar la reducción del lVA a las facturas de los sectores productivos.j) Respetar los períodos bimestrales para la lectura del medidor a efectos de evitar lecturas de períodos superiores que provocan un salto en el rango de consumo”.El proyecto presentado por la concejal Ferrero fue girado a Comisión para que sea ahora analizado por el Concejo Municipal en pleno.Los integrantes del Cuerpo Legislativo de Sunchales propusieron además que se cree una Comisión especial, para el tratamiento de la emergencia tarifaria.Si