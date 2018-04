Toyota: 10 nuevos vehículos eléctricos en China para el 2020

BUENOS AIRES, 27 . - Toyota Motor Corporation anunció que planea introducir en el mercado chino versiones PHEV (vehículos híbridos eléctricos enchufables) de sus modelos "Corolla" y "Levin" en el 2019 y un BEV (vehículo eléctrico de batería) basado en su "C-HR" "/" IZOA, SUV compacto en 2020.

Estos modelos son parte de los 10 vehículos electrificados que Toyota planea introducir en China hacia fines de 2020.

Al promover aún más su producción local de motores eléctricos (componentes generadores de energía), baterías, inversores y otras tecnologías centrales de vehículos eléctricos, Toyota apunta a acelerar aún más sus esfuerzos de electrificación de vehículos en China.

Las versiones PHEV de Corolla y Levin se dieron a conocer durante la inauguración del Salón del Automóvil de Beijing. Se espera que ambos modelos tengan un rango de conducción BEV de 50 kilómetros o más y, en el 2019, Toyota comenzará a producirlos en China, siendo la primera producción de PHEV en el extranjero de Toyota.



ELECTRIFICACION

DE VEHICULOS

Con el objetivo de lograr la electrificación de vehículos, Toyota ha estado trabajando con sus socios chinos y miembros del Grupo Toyota para construir una base de producción local para componentes clave.

Los esfuerzos han incluido el lanzamiento en 2015 de la producción de transejes para HEV (vehículos eléctricos híbridos) en Toyota Motor (Changshu) Auto Parts Co., Ltd. (TMCAP).

Hacia adelante, Toyota pretende responder a una esperada demanda creciente de vehículos electrificados aumentando la capacidad anual de producción de módulos de baterías de hidruro de níquel-metal en Sinogy Toyota Automotive Energy System Co., Ltd. (STAES) y Corun PEVE Automotive Battery Co., Ltd. (CPAB) a 220.000 unidades en 2020.

Para acelerar su electrificación de vehículos en China, Toyota también está fortaleciendo sus bases locales de R&D y producción.

En el 2020, planea abrir una nueva instalación de prueba de baterías en Toyota Motor Engineering & Manufacturing (China) Co., Ltd. (TMEC), que es el centro de R&D de Toyota en China, para evaluar los paquetes de baterías para vehículos electrificados. Y, con el foco en la introducción de BEVs en 2020, Toyota está mejorando constantemente sus estructuras de producción locales.

En el 2017, incluyendo las ventas del "Corolla Hybrid" y "Levin Hybrid" instaladas con unidades híbridas producidas localmente, Toyota vendió aproximadamente 140.000 vehículos electrificados en China. Eso llevó su total acumulado de vehículos electrificados vendidos en el país a aproximadamente 350.000 unidades, y Toyota planea continuar mejorando su línea de vehículos electrificados.