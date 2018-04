Súper TC2000: carrera con "Vuelta Joker" en Mendoza

Para realizar la tercera fecha de su calendario, el Súper TC2000 se presentará este fin de semana en el autódromo "Jorge Angel Pena" de la ciudad de San Martín, en el Gran Mendoza.

Será una carrera especial, una vez más con la "Vuelta Joker" como atractivo central, reiterándose de esa manera una modalidad que se aplicó en recientes temporadas en el mismo escenario de la provincia cuyana.

En ese sentido, la CDA del Automóvil Club Argentino (ACA) dio a conocer el Reglamento Particular de esta fecha, que tendrá su anticipo mañana con los entrenamientos, las clasificaciones y la Carrera Clasificatoria.

El domingo, en tanto, se llevarán a cabo las pruebas de tanques llenos y a partir del mediodía la Carrera Principal de un torneo que lo tiene como líder tras las dos primeras fechas al actual campeón Facundo Ardusso (Fluence).

Vale la pena señalar que "cada piloto tiene permitido dos pasos por la Vuelta Joker" durante la competencia del próximo domingo, pudiendo hacerse el primero "antes de la vuelta 15".

Quien no cumpla con ese requisito en el plazo estipulado "no lo podrá recuperar en el resto de la carrera", ya que a partir de ese momento solamente podrá realizar un giro por el sector "más corto" del trazado.

Quien no haga utilice su primer "joker" antes de la vuelta 15 no lo podrá recuperar después. Es decir que solo le quedará una oportunidad más para utilizar el recorrido de vuelta más corto. Será excluido quien realice dos pasos por el sector "joker" después de la vuelta 15.