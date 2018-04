Ahora van por los Blues

Jaguares, la franquicia argentina en el Super Rugby, visita mañana a las 4:35 (ESPN 2) a Blues en el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda.Luego de dos victorias en Australia ante Rebels y Brumbies, los argentinos quieren continuar por la senda del triunfo. En relación a la victoria de la semana pasada en Canberra, el equipo saldrá a la cancha con 4 cambios entre sus titulares.Por el lado de los forwards, la obligada modificación es la de Pablo Matera, quien debió abandonar el plantel y regresar a Argentina para realizarse estudios en su hombro izquierdo, luego de sufrir un golpe durante el partido frente a Brumbies. Su lugar en la cancha será ocupado por Javier Ortega Desio, que venía desarrollándose como octavo, y en la posición de éste último, estará Leonardo Senatore. Matías Alemanno, también, es uno de los que regresa a la alineación titular, en remplazo de Tomás Lavanini, que estará en el banco de suplentes.Respecto a los backs, Martín Landajo estará desde el inicio en lugar de Gonzalo Bertranou, mientras que Bautista Delguy -en una de las puntas- ingresará por Ramiro Moyano, que no estará disponible debido al golpe en la cabeza que lo sacó del campo de juego durante el partido de la fecha 10, ante Brumbies.El banco de suplentes también contará con el ingreso de Tomás Lezana, dado el espacio que se libera tras el ingreso de Leonardo Senatore a la formación Inicial. El hombre surgido en Hindú, Sebastián Cancelliere, tendrá la camiseta 23 y el último lugar entre los relevos.El XV inicial tendrá a: García Botta, Creevy, Tetaz Chaparro; Petti, Alemanno; Ortega Desio, Kremer, Senatore; Landajo, Sánchez; Boffelli; de la Fuente, Orlando, Delguy; Tuculet (cap.).Hurricanes vs Sunwolves, Stormers vs Rebels, Reds vs Lions, Blues vs Jaguares, Brumbies vs Crusaders, Bulls vs Highlanders.