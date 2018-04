Se viene el TRL 2018

Este sábado 28 de abril se pondrá en marcha la XIX edición del Torneo Regional del Litoral y CRAR, que retorna al principal nivel, tras un año en el ascenso, estará visitando a CRAI en la Autopista.Dicho juego tendrá su kick off a las 16 y será arbitrado por el rosarino Damián Shneider. Sus jueces de touch serán Juan Orell y Nicolás Galiano, que a su vez actuarán como principales en Reserva (14.15hs) y Pre-Reserva (12.45hs), respectivamente.El resto de los partidos para este primer capítulo del TRL 2018, en su primera fase: Universitario de Rosario vs. Estudiantes de Paraná (Juan P. Spirandelli -URR), Tilcara vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario (Emilio Traverso - USR), Old Resian vs. Santa Fe RC (Schushei Kubo –UAR), Provincial vs. Jockey Club Rosario (Maximiliano Tempesta –URR), Universitario de Santa Fe vs. Duendes RC (Antonio Mendoza –UER).Todos los encuentros de Primera comenzarán a las 16hs a excepción de UNI y Duendes, que será televisado en vivo y en directo por 5RTV y dará inicio a las 15:45hs.El pasado miércoles 25 CRAR celebró sus 37 años de vida y como habitualmente acontece se estará desarrollando el tradicional Almuerzo festejo de un nuevo aniversario. El mismo será el próximo domingo 6 de mayo y las tarjetas ya se encuentran a la venta.