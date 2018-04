Llega la décimo octava Semana de Cine Francés

Organizada por la Red de Alianzas Francesas en Argentina, a través de su sede Rafaela y el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, se llevará a cabo la décimo octava edición de la Semana de Cine Francés, con la proyección de cuatro películas procedentes de ese país donde se destacan distintas miradas sobre la juventud francesa.La programación se extenderá desde el viernes 27 al lunes 30 de abril a las 19:30, con una entrada general de $ 40.Como todos los años, cada largometraje estará precedido por un cortometraje argentino seleccionado por el INCAA sobre el tema "Una juventud argentina".Marruecos, 2014/Dirección: Hicham Ayouch / Reparto: Farida Amrouche, Moh Aroussi, Alain Azerot, Slimane Dazi, Didier Michon, Lounés Tazairt, Tony Harrisson / Duración: 90 minutos / Género: Drama.Determinado, Benjamin, 13 años, decide irse a vivir con su padre que no conoce. Benjamin quiere crecer. Rápidamente. Karim, su padre, todavía vive con sus padres y se deja llevar por la vida. Se encuentra indefenso frente a este adolescente insolente e impulsivo que alterará violentamente sus vidas en este barrio con muchas caras. Cortometraje argentino:de Tomás Morelli (2017)./ Francia, 2015 / Dirección: Remí Bezançon / Reparto: Pierre Rochefort, Pio Marmai, Mélanie Bernier, Kyan Khojandi, Camille Cottin, Laurence Arné, Roxane Mesquida, Micha Lescot, Aurélien Wiik / Duración: 95 minutos / Género: Comedia Dramática.Yann lleva una vida bastante aburrida, pero todo cambiará cuando se encuentre con un viejo amigo de la escuela secundaria: con él volverá a vivir sus mejores años y se dará cuenta de que debe dar un paso hacia adelante. Cortometraje argentino:de Juan Cruz Llobera y Hebe Urricelqui (2017).Francia, 2013 / Dirección: Lucie Borleteau / Reparto: Ariane Labed, Melvil Poupaud, Anders Danielsen Lie, Pascal Tagnati, Jean-Louis Coulloc'h, Nathanaël Maïni, Bogdan Zamfir / Duración: 95 minutos / Género: Drama.Alice, la prometida de Felix, forma parte de la tripulación de un viejo carguero. Entre los dos se interpone inesperadamente el comandante Gaël, el primer gran amor de la joven. En la cabina de un marinero que acaba de morir, Alice encuentra un cuaderno de notas, una extraña mezcla de observaciones técnicas relacionadas con el carguero, conquistas sexuales y reflexiones melancólicas sobre una vida vacía de afecto. Este cuaderno de bitácora revela a Alice aspectos de su propia vida difíciles de afrontar. Cortometraje argentino:de Alejandro Gallo Bermúdez (2017)./ Francia, 2013 / Dirección: Morgan Simon / Reparto: Kevin Azaïs, Monia Chokri, Nathan Willcocks, Julien Krug, Selim Aymard, Cedric Laban / Duración: 80 minutos / Género: Drama.Vincent aún no ha llegado al tercio de su vida y ya ha tatuado la mitad de su cuerpo y endurecido su voz con su grupo de música post-hardcore. Desde la muerte de su madre, comparte su existencia entre un trabajo de tatuador que apenas le gusta y un padre que intenta rehacer su vida con una mujer más joven. Cortometraje argentino:de Rodrigo Tenuta y Angel Zamora (2017).(Francia 2018) / Dirección: Robin Campillo /Reparto: Nahuel Pérez Biscayart, Adèle Haenel, Yves Heck / Duración: 143 minutos / Género: Drama / Calificación: Apta para mayores de 16 años.París, principios de los años 90. Un grupo de jóvenes activistas intenta generar conciencia sobre el SIDA. Un nuevo miembro del grupo, Nathan, se quedará sorprendido ante la radicalidad y energía de Sean, que gasta su último aliento en la lucha.viernes a lunes a las 21:30, en Espacio INCAA. Entrada general $ 40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios: $ 20.(Estados Unidos, 2018) / Dirección: Will Gluck / Elenco: Domhnall Gleeson, Rose Byrne. / Duración: 95 minutos / Género: Animación / Calificación: Apta para todo público.Peter Rabbit y su familia se apropian de la vieja finca de Mr. Mc Gregor, donde realizan fiestas interminables de frutas y vegetales. Cuando un Mc. Gregor más joven y fastidioso llega para reclamar su herencia, Peter decide seguir con la fiesta. Pero el joven Mc. Gregor no es sólo un enemigo formidable, sino que también se está enamorando de Bea, la artista local y tutora de los conejos. Ahora, Peter se pondrá en campaña para echar a Mc. Gregor en una guerra en la que los dos se querrán quedar tanto con el jardín, como con el afecto de Bea.Funciones: viernes a lunes a las 17:30. Doblada. Entrada general $ 90.