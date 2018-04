Ginóbili decidirá en uno o dos meses si sigue

LOS ANGELES, 26 (AFP-NA). - El estelar escolta argentino Manu Ginóbili, de los San Antonio Spurs, anunció que decidirá si sigue jugando o no "en uno o dos meses", luego de que su equipo fuera eliminado el martes en la primera ronda de los playoffs ante los Golden State Warriors. "Llevo contemplando mi retiro desde siempre, nada ha cambiado. Simplemente no lo sé. Voy a dejar que pase un mes o dos y veré cómo me siento", dijo el de Bahía Blanca, de 40 años, tras el final del quinto partido de la serie que ganaron 99-91 los vigentes campeones en Oakland."No soy el tipo de persona que toma decisiones en caliente, cuando está dolido. Voy a dejar que las cosas reposen", añadió. El argentino es el segundo jugador más veterano de la liga, solo por detrás del mítico Vince Carter, pero fue uno de los mejores de los Spurs en su serie contra los Warriors. No en vano, promedió nueve puntos, tres asistencias y tres rebotes saliendo desde la banca y siendo capital en el cuarto encuentro, en el que se impusieron los texanos 103-90 con 16 tantos de Ginóbili, diez de ellos en el último cuarto.La posible salida del argentino podría significar el fin de una era en los Spurs ya que el francés Tony Parker, de 35, acaba su contrato. San Antonio, uno de los mejores equipos de los últimos años, no es lo mismo debido a la lógica falta de recambio y porque el español Pau Gasol, de 37, ya no es el pívot que dominaba la zona hace unos años. Tres leyendas en el ocaso de sus carreras poco pudieron hacer ante los Golden State Warriors, vigentes campeones y llamados a dominar la liga en los próximos años.LaMarcus Aldridge, uno de los mejores interiores de la liga, no es suficiente. Y no lo es porque tampoco tuvo a su lado a Kawhi Leonard, llamado a liderar la franquicia tras la retirada de Tim Duncan.