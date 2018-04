¿La B Nacional en dos zonas para después del Mundial?

El mapa del fútbol argentino, sobre todo en el ascenso, se sigue moviendo y cambiando constantemente. Según informó la Agencia Télam, este tema se trató en la última reunión del Comité Ejecutivo de AFA, realizada este martes. Allí se habló del futuro de la B Nacional (se dividiría en dos zonas). Algo que podría definirse próximamente."El Comité Ejecutivo de AFA analizó esta noche la realización del próximo campeonato de la B Nacional, llegando a la conclusión de que no será un torneo corto sino largo, pero dividido en dos zonas, una de equipos directamente afiliados a la AFA y otra de los que están indirectamente afiliados (la mayoría del interior), los que se separarían, según el staff actual, en dos grupos de 20 participantes cada uno (se denominarán Metropolitano e Interior)", informó Télam."Se va a escuchar a todos, pero es una necesidad absoluta reformar los torneos. Se discutirá y se va a hacer", aseguró Daniel Ferreiro, ex hombre fuerte de la divisional y vicepresidente de Nueva Chicago, actual vocero del presidente Claudio Tapia.En tanto Marcelo Achile, presidente de Defensores de Belgrano y miembro del Comité Ejecutivo e integrante de la Comisión que analiza las reformas, indicó que se "viene trabajando hace tiempo en la modificación. El actual certamen es una sangría por la cantidad de descensos e inviable desde lo económico. Buscamos consenso y equilibrio deportivo para no perjudicar a nadie", destacó.El proyecto, que data de mediados de 2017, parece ver la luz este año, cuando además de la división en dos grupos, también se prevé que los clubes que culminen en la primera posición de cada zona asciendan directamente a la Superliga.Y en cuanto a las plazas faltantes para alcanzar los 20 cupos por grupo, subirían a la B Nacional aquellos equipos que ocuparon las mejores posiciones en la temporada 17/18. La resolución de la forma en que se jugará el nuevo campeonato de la B Nacional tendrá lugar el mes próximo, para que el campeonato 2018-2019 que se iniciará en agosto ya contemple la implementación de este formato.Finalmente el abogado de AFA, Ariel Reck, se presentó en el edificio de la calle Viamonte para confirmar que "Deportivo Riestra descenderá a la Primera B si el fallo del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) a su favor no sale antes de que termine el campeonato de la B Nacional". "Si efectivamente se cumplen los plazos establecidos por el TAS y el reclamo de Deportivo Riestra para que le devuelvan los 10 puntos prospera, no será antes de los 30 o 60 días, por lo que ya estará definido su descenso y lo que le quedará al club será efectuar una demanda", amplió a Télam el abogado Reck. En este punto es que la primera información de este cable se une a la última, ya que Matías Morla, abogado de Riestra (y de Diego Maradona) indicó en las últimas horas que está "esperando la resolución del tema de Colón y Vélez, porque si a los santafesinos les permiten seguir jugando sin quita de puntos, por invasión al campo de juego, que fue lo que ocurrió con un jugador suplente que no estaba en el banco cuando se jugó la final con Comunicaciones, a Riestra tampoco lo pueden sancionar. Este será un caso testigo", advirtió.