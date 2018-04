Boca perdió ante Palmeiras

Un Boca nervioso y superado por su rival, desperdició anoche una buena chance para acercarse a la clasificación a la próxima ronda, al caer como local frente a Palmeiras, que logró el pasaje a los octavos de final, por 2 a 0, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.El conjunto paulista se impuso con los goles de Keno, a los 39 minutos del primer tiempo, y Lucas Lima, a los 22 del complemento. Con este resultado Palmeiras alcanzó los 10 puntos y se clasificó a los octavos de final, mientras que Boca tiene 5, Junior de Barranquilla, acumula 3 y Alianza Lima de Perú cierra con uno. Este jueves Junior recibe a Alianza Lima en Barranquilla y de ganar superaría a Boca en la tabla de posiciones.Atlético Tucumán se mostró ordenado y a la vez efectivo y venció anoche a The Strongest por 3 a 0, resultado que le permite soñar con la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo C, se definió con los goles de Leandro Díaz, a los 30 minutos, Gervasio Núñez, a los 44, ambos en el primer tiempo, y Luis Rodríguez, a los 44 del complemento.Con este resultado el grupo lo sigue liderando Libertad de Paraguay con 9 puntos, ahora el "decano" suma 6 y más atrás se ubican Peñarol de Uruguay y The Strongest con 3 cada uno.