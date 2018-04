San Francisco: ¿policía con 4 denuncias por acoso sexual?

De acuerdo al colega EnRedacción se obtuvieron tres testimonios y se constataron episodios reñidos con el debido decoro que según la ley deben observar los integrantes de la fuerza policial, además de verificarse el temor a represalias que tienen las víctimas.

"Calderón, qué linda está hoy. Dígame, ¿usted se hizo las tetas?", fue el "ocurrente" saludo que tuvo para una dependiente.

"Romi, esta noche me quedo a dormir en tu casa", fue la bravuconeada que le disparó a otra subordinada cuando ambos hacían adicionales en la localidad de Las Varillas.

"¿Usted para todo usa el pico así? Acuérdese que soy su jefe, y con ese pico va a tener que hacer lo que yo le diga", le supo decir en una ocasión a una oficial de nombre Milena, según la nota de En Redacción.

NOMBRES FICTICIOS

Calderón no es en realidad su apellido. Su apellido es otro, pero "Calderón" pidió expresa reserva al momento de compartir con EnRedacción su testimonio sobre el comisario inspector Carlos Cabral. Romi tampoco se llama así, pero su testimonio dio cuenta de esas insinuaciones inaceptables de parte de un jerárquico policial. Milena tiene otro nombre, pero lo que sí es cierto es que debió tragarse la bronca ante esa frase con doble sentido. Hasta que decidió contarla.

4 DENUNCIAS POR ACOSO SEXUAL

Carlos Cabral es el número 2 de la estratégica Departamental San Justo de la Policía de Córdoba. Prohijado por un alto mando que lo antecedió años atrás en ese mismo puesto, el hombre que logró un importante ascenso en la jerarquía de la fuerza de seguridad acumula al menos cuatro denuncias en su contra por acoso sexual contra personal policial femenino que trabajó bajo su mando, destaca el colega cordobés

Los episodios se remontan al menos a 2014, cuando el hoy comisario inspector Cabral estaba a cargo de la Comisaría de Las Varillas. Y todos los relatos parecen repetir el mismo patrón: insinuaciones constantes excediendo lo "aceptable". Y luego, ante una demostración de rechazo por parte de la subalterna, le seguían amenazas y finalmente represalias.

"CUANDO QUISE PARARLE EL CARRO, EMPEZARON LAS REPRESALIAS"

El caso de "Calderón" es paradigmático.

Madre de cuatro chicos, algunos de ellos adolescentes, a las insinuaciones y en algunos casos también humillaciones las sufrió estando sola con Cabral, o bien en presencia de otros jefes policiales. Incluso lo padeció estando presente su marido. "Una como mujer vive recibiendo insinuaciones, más en una institución machista como es la Policía. Pero te das cuenta de que las cosas van más allá cuando tu rechazo deriva en represalias concretas", contó la entrevistada.

"Una sabe hasta dónde pueden llegar estas situaciones en cualquier trabajo. Pero cuando quise pararle el carro empezaron las represalias", comentó, y agregó "me dijo que me olvidase de un ascenso, que yo y mi marido nunca recibiríamos nada".

Y eso fue lo que no tardó en suceder. Primero, con un traslado absurdo, luego con un allanamiento amañado sobre su vivienda a causa de la transferencia de un vehículo y finalmente una sanción que actualmente la dejó fuera de actividad.

SITUACION PASIVA

Da cuenta EnRedacción que hoy "Calderón" se encuentra en "situación pasiva", instancia a la que es pasado un uniformado cuando se le abre una instancia de investigación en el Tribunal de Conducta Policial. En su caso, fue a causa de un entredicho con un suboficial muy cercano al destinatario de sus denuncias. "Llevo más de 13 años en la Policía, soy mujer, y por este entredicho me sancionaron a mí, y no a él", dijo la mujer convencida de que no se debe buscar allí el motivo de su sanción.

OTRO TESTIMONIO

De acuerdo a EnRedacción, aunque reconoció los hechos otra de las oficiales que fue víctima del proceder de Carlos Cabral fue algo más cauta para dar detalles, circunstancia perfectamente atendible dado que continúa trabajando en una institución donde prima el verticalismo, y más aún el machismo.

"En su debido tiempo me citaron a declarar, pero esto después queda en nada", se excusó la empleada policial al ser contactada por el colega cordobés. "Te agradezco tu preocupación, pero prefiero no verme involucrada en este tipo de cosas, porque siempre estas personas caen bien paradas, y quienes hacemos las denuncias después sufrimos las represalias”, indicó la uniformada, señalando que el episodio tuvo como consecuencia que le frenaran los ascensos que le hubieran correspondido, y confirmando también que hay otras empleadas policiales que atravesaron una situación similar.

TERCERA MUJER ACOSADA

Una tercera mujer policía fue consultada y resultó aún más escueta que la anterior, al admitir que sufrió acosos por parte de Cabral y que hizo "las exposiciones correspondientes", a la vez que pidió no se abunde en mayores detalles "por temor a perder el trabajo".

Sobre el tema, se excusó diciendo "no te puedo aportar mucho porque mi situación es muy complicada a nivel laboral". Sólo señaló que sobre Cabral "hay muchas denuncias por su forma de manejarse en el trabajo”. Sin embargo, durante su diálogo con EnRedacción admitió que posterior a un fuerte entredicho que tuvo con el comisario acusado de acosador, debió tomarse una licencia psiquiátrica "por un pico de stress".

SIN AVANCES EN EL TRIBUNAL DE CONDUCTA

La denuncia de "Calderón" en contra del actuar de Carlos Cabral fue radicada tanto por la vía judicial como la administrativa. La primera de ellas fue prontamente desestimada por la Fiscalía de Las Varillas al no verificarse delito.

La segunda fue tomada por el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario en abril y en octubre de 2016, conformando el Expediente N°1015444 ante la Secretaría de Falta Leves y Graves de la Oficina de Investigaciones y Aplicaciones de Sanciones.

Señala EnRedacción que desde su radicación, el organismo encargado de velar por el accionar de los uniformados sólo se remitió a tomar algunas testimoniales en San Francisco, Alicia y Las Varillas, y a pedir copias de los radiogramas en los cuales se disponían los traslados de la denunciante y de su marido.

Y finalmente sentencia que la abundancia de testimonios y de documentación no hizo mella suficiente para que al comisario inspector Carlos Cabral se le impida su último ascenso, en marzo de este año, cuando pasó de Jefe de Zona en San Francisco a subjefe de la Departamental San Justo, secundando al comisario inspector Héctor Roldán.

CONCLUSION

Resulta evidente que lo descripto por EnRedacción adquiere una gravedad mayúscula en caso de comprobarse el tenor de las denuncias.

Claro que, solamente un fallo del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario cordobés pondrá las cosas en su lugar, tanto sea condenatorio como absolutorio.