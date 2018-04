Castellano: “la ciudad necesita ser escuchada”

Ante la llegada a la ciudad del Gobernador Miguel Lifschitz, el intendente de Rafaela, Luis Castellano, realizó declaraciones sobre la preocupación que generan los aumentos en las facturas de la energía eléctrica, y la necesidad de brindar respuestas concretas a los reclamos de las familias, los comercios y el sector productivo.

Castellano sostuvo que se trata de una situación “compleja” y que el Gobernador debe ponerse al frente de la búsqueda por tratar de alcanzar algún tipo de solución. En este sentido, descartó que la eliminación de los impuestos incluidos en la tarifa que van destinados a Municipios y Comunas, pudieran tener un impacto importante en las cifras que manejan las boletas.

“Estamos en un momento complejo en la Argentina, en la Provincia y en la Ciudad -dijo Castellano- Frente al aumento de tarifas y a lo que están viviendo un montón de familias, de pequeñas empresas y negocios de la ciudad, la visita del Gobernador genera expectativas”.



TOMAR EL RECLAMO

En este sentido, el mandatario local consideró que el rol que debe cumplir del Gobernador es clave.

“El Gobernador tiene que tomar el reclamo, ponerse al frente y ver cómo podemos solucionar este tema. Cómo podemos alivianar la situación dramática que está viviendo un montón de gente, y tratar que esa tremenda boleta de luz que está llegando a tantos hogares, empiece a tener una alternativa de respuesta”, expresó.

El Intendente aclaró que desde Rafaela no sólo se está demandando una respuesta al Gobierno Provincial, sino que también se está dispuesto a acompañar todo tipo de reclamos ante el Gobierno de la Nación.

“Adonde vamos, aparece el tema. Y no está apareciendo ninguna alternativa de solución. No es una alternativa el pago en cuotas con intereses. Eso sigue perjudicanado a la familia y a la matriz de desarrollo productivo”, agregó.

Un día antes de que se produzca la sesión extraordinaria convocada por el Concejo Municipal para reclamar por el tema, Castellano destacó que son señales “que ayudan a mostrar la situación que tiene hoy la ciudad”. Incluso mencionó el comunicado que difundirá en las próximas horas el Consejo Consultivo Social.

Además, y ante la posibilidad de que se divida la Sucursal Rafaela de la Empresa Provincial de la Energía, el intendente planteó la necesidad de que esa división no traiga aparejada una quita de presupuesto. “Por el contrario, se necesita inversión en infraestructura, para seguir progresando”, opinó.



LAS RESPONSABILIDADES

Finalmente habló sobre la quita de impuestos locales al sistema tarifario, para tratar de reducir los valores de las boletas. Y puso en dudas la importancia que puede tener una reducción de los conceptos de la facturación destinados a Municipios y Comunas.

“¿Cuánto representaría sacar los impuestos que van a los Municipios? Entre 45 y 50 pesos de promedio por boleta. No es nada en relación a los 3.000, 5.000 y hasta 8.000 pesos de las boletas. Es un error volver a poner la mirada sobre los municipios, cuando la responsabilidad está en el Gobierno Provincial y en el Gobierno Nacional”, concluyó.



ENTREGA DE NOTA

Luego del acto en el Nodo, el Intendente entregó al Gobernador una nota del Consejo Consultivo de nuestra ciudad donde quedó en claro la preocupación de sus miembros por los aumentos de tarifas.





