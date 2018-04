"Verdurazo" y sesión especial del Concejo por el aumento de tarifas

Un grupo de dueños de las verdulerías se reunirán desde las 11 frente a las oficinas de la Empresa Provincial de la Energía y harán una entrega "simbólica" de frutas y verduras. Es en señal de protesta, por no poder guardarlas en las heladeras. Más tarde, a las 14.30, los concejales sesionarán en el Museo de la Usina del Pueblo y declararán la "emergencia tarifaria".

La de hoy será una mañana caliente en Av. Roque Sáenz Peña y Av. Santa Fe. Allí, donde se encuentran las oficinas de la Empresa Provincial , desde las 11 y hasta la tarde, estará centrada la mirada política de la ciudad. Habrá un "verdurazo" y posteriormente, los concejales de la ciudad declararán la "emergencia tarifaria" en Rafaela. A esto hay que sumarle que ayer, los ediles cumplieron su compromiso y le entregaron un petitorio al Gobernador Miguel Lifschitz, durante su estadía en Rafaela.



VERDURAZO

Son varios los negocios que se vieron perjudicados por los incrementos de la tarifa eléctrica. Uno de ellos, son las verdulerías, que deben tener varias heladeras prendidas para proteger a las frutas y verduras de su descomposición. Y esto hizo que recibieran facturas impagables.

César Bertolaccini es dueño de El Gauchito, una verdulería con varias sucursales en nuestra ciudad. Solo uno de esos locales recibió una boleta de 40.000. En diálogo con LA OPINION dio precisiones sobre el "verdurazo": "será a partir de las 13 y estaremos con varios colegas de la ciudad de Rafaela. Ya no podemos tener las mercaderías con frío por todo lo que nos llegó de luz. Nosotros vamos a estar desde las 11, preparando todo, con los camiones y demás".

"La idea es darle a la gente uno o dos productos. No es que se van a llevar de todo. La idea es que sea 'simbólico' y que sea un poco para cada uno para que no haya desborde", completó.



SESION ESPECIAL

Más tarde, desde las 14:30, en el Museo de la Usina del Pueblo, se llevará a cabo la sesión extraordinaria del Concejo Municipal en donde se declarará la emergencia tarifaria. El Concejo municipal ya había aprobado proyectos en donde manifestaban su preocupación por este tema, pero a raíz del reclamo de un grupo de vecinos, se tomó la decisión de transitar este camino.

Ayer, durante su visita a la ciudad, le entregaron al Gobernador Miguel Lifschitz un petitorio. "Reconocemos desde todos los sectores políticos la necesidad de una actualización de las tarifas del suministro eléctrico; pero estamos convencidos de que el hecho de habernos convertidos en una de las provincias más caras en la provisión de este servicio, y que ello, junto a una quita de los subsidios, ha llevado a una grave situación socioeconómica de muchas familias. En nuestro rol de funcionarios y canalizadores de demandas, percibimos en la sociedad un clima de gran indignación y preocupación; el cual nos fue manifestado de manera fehaciente en reuniones mantenidas con vecinos y organizaciones de la sociedad civil", sostienen en parte del texto entregado y piden retrotraer las tarifas a noviembre pasado, la eliminación de Ingresos Brutos en las boletas, la suspensión de cortes por 60 días y que las tarifas aumenten como la inflación.