Reestructuración en la Comuna

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - “La idea de cambio cuando ingresamos a la Comuna en 2017 fue total. Debíamos empezar por el sitio donde nos movemos todos los días y donde todos los días llegan los humbertinos y ese era el edificio comunal”. Así comenzaba a decirle a LA OPINION el titular de la Comuna, Mauro Gilabert.

Quienes llegan a las oficinas de la administración comunal en estos días podrán ver un lugar totalmente renovado, no sólo en lo que se refiere a mampostería, también en la redistribución del personal y atención al público. “Nos interesa que todo el personal comunal trabaje en óptimas condiciones, pero también que el público en general que llega a la Comuna sienta la misma sensación”.

“Este edificio comunal fue inaugurado el 08 de junio de 2007 bajo la presidencia comunal de Jorge Ortíz Zavalla, en tanto el Gobierno provincial estaba a cargo de Jorge Obeid y tuvo muy poco mantenimiento. Requería no sólo de pintura, también tratar el tema humedad y caída de revoques en paredes y graves inconvenientes en los techos donde filtraba agua en días de lluvia. Por eso -seguía diciendo Gilabert-, procedimos a aprovechar el momento y aplicarle una remodelación interna y de paso reacomodamiento de empleados para un mejor funcionamiento.

Está previsto dentro del proyecto, en un futuro no muy lejano, recambio de equipos informáticos, reestructuración, refacción y ampliación del resto de las oficinas en el sector norte y también el traslado de la oficina del Presidente. Este proyecto incluye la construcción de una sala para el sistema de monitoreo para la localidad donde estarían ubicados los equipamientos de control de cámaras.

En cuanto a la erogación y costos de esta reestructuración, Mauro Gilabert nos decía que “estas obras forman parte del Programa de Atención al Ciudadano que proviene del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior que personalmente hemos gestionado para la Comuna local".