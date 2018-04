La Compañía Nacional de Danza Contemporánea dependiente de la Dirección Nacional de Organismos Estables del Ministerio de Cultura de la Nación, convoca a Grupos o Compañías Independientes de danza contemporánea a presentar material para su evaluación y participación del Programa “Partido y Compartido” con el objetivo de promocionar la danza contemporánea de nuestro país.

En esta oportunidad se seleccionará 1 (un) grupo o Compañía para realizar 6 (seis) funciones durante el mes de agosto con la Compañía Nacional.





Requerimientos para la presentación del material:



1) Presentación del material audiovisual en formato DVD



2) Carpeta con descripción de la obra



3) Ficha técnica y CV del director e integrantes de todo el grupo.



4) Se aceptarán solamente obras o fragmentos de obras ya estrenadas.



5) La obra o fragmento de obra deberá tener una duración máxima de 30 a 40 minutos. Se pueden presentar obras completas que tengan ese margen de duración o un extracto de la misma. Tratándose de un extracto, deberá corresponder exactamente a lo mostrado en el DVD.



6) El grupo seleccionado integrará la programación de 6 funciones junto a la CNDC



Fechas: La semana del 17 al 21 de agosto esta previsto realizar ensayos de la obra seleccionada.



Funciones a Compartir:



Sala Williams del Centro Nacional de la Música



Miércoles 22 y jueves 23 de agosto – A las 20:30 hs.



Miércoles 29 y jueves 30 de agosto – A las 20:30 hs.



Sábado 1 y Domingo 2 de septiembre – A las 20:30 hs-



La Dirección de la Compañía se reserva el derecho a realizar cualquier cambio de programación en funciones, días y horarios que serán informados con anterioridad.





El material deberá ser entregado personalmente de lunes a viernes de 10hs a 17hs, en el Centro Nacional de la Música: México 564, 2º piso - C.A.B.A.



Recibirán el material Paula Mota o Fabiana Lopez.



Fecha inicio de recepción del material miércoles 2 de mayo de 2018



Fecha límite de recepción del material lunes 21 de mayo de 2018 (Inclusive)

Fecha de resultado de la selección el día viernes 15 de junio de 2018, mediante

comunicación telefónica y publicación en la página de Facebook de la CNDC (Fb: Amigos de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea)





IMPORTANTE: la puesta de luces de cada obra deberá ajustarse a las condiciones del lugar y adecuarse a la puesta de luces de la CNDC.



Se contará con tapete de danza color negro.



Medidas del escenario: 10 mts de boca X 9 mts de profundidad. No será permitido el uso de sustancias que puedan ensuciar o dañar el tapete de danza como pintura, barro, arena, etc.





Requerimientos de Contratación:



El grupo seleccionado recibirá por única vez un contrato por $ 45.000.- para acceder al mismo, el responsable del grupo (cesionario) deberá presentar la documentación necesaria que a continuación se detallará:



- Fotocopia de DNI firmada (de todo el grupo)



- CV firmado en todas sus hojas



- Constancia de monotributo



- Certificado de antecedentes penales



- Declaración jurada



- Seguro de vida o prepaga/obra social (todos los integrantes)



- Anexos entregados por la Administración de la CNDC para tramites bancarios.



Plazo aproximado para el cobro del contrato 3 meses a partir de la entrega de la factura que deberá ser presentada el día de la última función. Se informa que en caso de no presentar la documentación requerida en tiempo y forma, no se podrá cumplir con los plazos de cobro.





IMPORTANTE: El grupo seleccionado deberá responder dentro de las 48hs de notificado si participará o no del Programa vía email o telefónicamente. Los grupos no seleccionados podrán retirar su material a partir del 15 de junio del corriente año, de lunes a viernes de 10 a 17hs; con previo aviso.







Compañía Nacional de Danza Contemporánea



La Compañía de Danza Contemporánea, dependiente de la Dirección Nacional de Organismos Estables del Ministerio de Cultura de la Nación, debutó el 26 de febrero de 2009. Actualmente se encuentra bajo la dirección de Margarita Fernández y subdirección de Lorena Merlino, su objetivo actual es la federalización del arte del movimiento, el fortalecimiento de redes y la interacción con distintos sectores sociales en diferentes espacios locales, regionales e internacionales.



En sus orígenes llamada “Nuevos Rumbos”, la actual “Compañía Nacional de Danza Contemporánea”, fue creada con el propósito de promover la inclusión de la danza contemporánea en la sociedad argentina. Estableciéndose un espacio de expresión y representación de las historias humanas, problemáticas, voces y visiones de este singular arte. La Compañía Nacional de Danza Contemporánea (CNDC) promueve la interpretación, difusión, creación y experimentación de las tendencias de la danza contemporánea.