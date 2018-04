Boca recibe a Palmeiras

Boca Juniors, que luego de vencer a Newell’s está muy cerca de lograr el bicampeonato en la Superliga, buscará hoy quedar como líder cuando reciba a Palmeiras en la Bombonera, en un partido válido por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará desde las 21.45, será arbitrado por el chileno Roberto Tobar y contará con la televisación en vivo de Fox Sports. Los brasileños lideran con 7 unidades la zona, el Xeneixe tiene 5, Junior 3 y Alianza Lima 1, con lo cual si el conjunto de Guillermo Barros Schelotto gana, dará un paso fundamental de cara a los octavos de final. Estas son las probables formaciones:

Boca: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas; Nahitan Nandez, Sebastián Pérez, Pablo Párez; Cristian Pavón, Ramón Ábila y Carlos Tevez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Antonio Carlos, Edu Dracena, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique; Lucas Lima, Dudu, Keno; Miguel Borja. DT: Roger Machado.



EN TUCUMAN

Mientras tanto, Atlético Tucumán buscará hoy un triunfo que le permita apuntalar sus objetivos de clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores cuando reciba a The Strongest de Bolivia, por la cuarta fecha del Grupo C. Hasta ahora el líder del grupo es Libertad de Paraguay con 9 puntos, y luego con tres se encolumnan Peñarol de Uruguay (con cero diferencia de gol), Atlético Tucumán (-3) y The Strongest (-3) luchan por la segunda plaza. El partido se disputará en el estadio "Monumental José Fierro", desde las 19.15 horas, con el arbitraje del brasileño Luiz Flavio De Oliveira y televisado por Fox Sports. Entonado por el triunfo en la altura de La Paz por 2 a 1 ante The Strongest, el conjunto tucumano sabe que si se hace fuerte de local puede lograr clasificarse a la próxima ronda de la competencia, pese a que tuvo dos caídas ante Libertad (2-0) y Peñarol (3-1).



ARBITROS DE LA 25ª

El bahiense Facundo Tello dirigirá el partido más importante de la 25ª fecha de la Superliga, en el que Boca puede consagrarse campeón cuando visite a Gimnasia y Esgrima de la Plata, según la disignación dada a conocer ayer. En tanto, Godoy Cruz-San Martín de San Juan será conducido por el internacional Germán Delfino, al tiempo que Patronato-San Lorenzo tendrá a Darío Herrera como autoridad. Por su parte, River-Estudiantes, que recién jugarán el 10 de mayo por un tema de calendario, no tiene todavía árbitro. Estas son las designaciones: viernes 27, a las 19, Chacarita – Temperley (Maximiliano Ramírez) y a las 21.15, Godoy Cruz – San Martín de San Juan (Germán Delfino); sábado 28, a las 13.15, Vélez - Banfield (Andrés Merlos) y Defensa y Justicia – Rosario Central (Ariel Penel); a las 15:30, Newell’s - Independiente (Nicolás Lamolina); a las 17.45, Lanús – Argentinos (Diego Abal) y a las 20, Huracán – Atlético Tucumán (Patricio Loustau); domingo 29, a las 11, Gimnasia – Boca (Facundo Tello); a las 13.15, Patronato - San Lorenzo (Darío Herrera); a las 15.30, Belgrano - Colón (Silvio Trucco) y a las 20, Racing - Arsenal (Jorge Baliño); lunes 30, a las 19, Unión - Talleres (Hernán Mastrángelo) y a las 21.15, Olimpo – Tigre (Fernando Espinoza) .