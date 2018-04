Augsburger en debate sobre el aborto legal

BUENOS AIRES, 25 (NA).- En plenario de comisiones, el debate sobre el proyecto que plantea la despenalización del aborto sumó ayer una nueva jornada en la Cámara de Diputados con expresiones a favor y en contra de la medida, que en junio llegaría al recinto.

Médicos, sociólogos, psicólogos, legisladores y artistas participaron de la reunión de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Salud y Familia, que se desarrolló en el edificio anexo de Diputados, mientras en las inmediaciones tuvieron lugar manifestaciones en apoyo a la norma.

La diputada provincial santafesina, Silvia ​Augsburger centró su argumentación en el recorrido que hizo la despenalización social del aborto y los cambios que se sucedieron desde que en el año 2008 ingresara en el Congreso Nacional el primer proyecto de legalización del aborto. “Desde aquel mayo de 2008 en que presentamos por primera vez el proyecto de la Campaña, hasta hoy, lo que ha cambiado radicalmente es la conciencia social acerca de la necesidad de legalizar el aborto. Ese es el cambio, es la fuerza social que empuja en la calle, en los debates de las familias en las mesas de los domingos, en las expresiones de adhesión desde distintos ámbitos que se multiplican con el transcurrir del debate: artistas, escritoras, colegios profesionales, gremios. Una conciencia social construida con tesón, con convicción, con compromiso a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país”.

Además, la legisladora remarcó la importancia que tuvieron las masivas movilizaciones de mujeres en las calles en el desarrollo del debate por la legalización del aborto, que tuvieron como puntapié inicial el Ni Una Menos.

En tanto, el sociólogo Juan José Sebreli se manifestó a favor del proyecto y señaló que "aquí, el derecho a la vida, lo único que hace es ocultar el verdadero móvil de la lucha contra el aborto, que es la concepción sexofóbica que tienen las religiones".

"La lucha contra el aborto está vinculada con otras luchas que también tienen que ver con la sexualidad, como el control de natalidad, el uso de preservativos que es uno de los temas fundamentales de los Papas, incluido el actual, la lucha contra todo tipo de sexualidad que no tenga que ver con la reproducción, la homosexualidad y la masturbación. Todo esto está ligado a la lucha contra el aborto. Por lo tanto, los que defendemos la libertad sexual también debemos estar en esta lucha", consideró.

A su entender, "el derecho a la vida es un término que se utiliza en el siglo XXI" y que "tal vez está sacado de los argumentos de un viejo dogma hinduista que prohíbe matar a una mosca o a una hormiga porque es vida". "Acá estamos en lo mismo. El feto no es una vida, es una larva. La vida humana implica voluntad, y consciencia, y el feto no la tiene", resaltó Sebreli.

El médico Eduardo Valenti, en tanto, resaltó que "en una encuesta entre 475 ginecólogos, el 64% respondió que estaba de acuerdo con la despenalización del aborto". "Dos de cada tres ginecólogos están a favor. Además, el 80% opinó que la interrupción del embarazo debe ser entre las doce y catorce semanas", indicó ante el plenario y sostuvo que "una ley es lo único que va a dar un marco de legalidad indiscutible". Y agregó: "Los médicos siempre vamos a estar a favor de la vida, pero para nosotros el debate es aborto seguro o aborto inseguro . El aborto es de todas las clases sociales, pero las muertes por aborto no, son de una sola clase".

Por su parte, la abogada Claudia Cesar se manifestó en contra y afirmó que "la mayoría de las menores embarazadas fueron embarazadas por adultos" y al respecto señaló que "el tema de que una niña pueda ir a un hospital y sacar ese embarazo sin un responsable, va a hacer más fácil abusar de una menor". "Existen mujeres que son llevadas a hacerse abortos para tapar determinadas situaciones de esclavitud sexual. Creo que la persona que va a abortar tendría que tener la posibilidad de decir por qué quiere abortar, especialmente las menores. Una menor que vaya a practicarse una aborto sin explicar por qué, también es una trampa para ella", evaluó.

La médica pediatra Paola Basualdo, en tanto, resaltó que "desde que se forma el cigoto, un ADN nuevo surge y de esta manera se diferencia de los padres". "No solo es vida y es un ser humano, sino que sería injusto evaluarlo por si puede sobrevivir o no al útero, porque hay una vida intrauterina y una extrauterina. Por eso tiene derecho a vivir", destacó.

También en contra, la abogada Ludmila Viar, del Centro de Bioética Persona y Familia, aseguró que "ante el problema de los abortos clandestinos es deber del Estado buscar soluciones que no vulneren el derecho fundamental a la vida".

Según dijo, "corresponde sancionar leyes que avancen en la protección de los derechos de la madre vulnerable y el niño por nacer".

Este jueves continuará la discusión del proyecto que plantea la interrupción del embarazo hasta la semana 14.