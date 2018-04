La “Crema” igualó en Junín y sigue dependiendo de sí mismo

Atlético de Rafaela igualó 2 a 2 en su visita a Sarmiento de Junín, en el encuentro que anoche cerró la 24ª y penúltima fecha de la B Nacional.

Con este empate la “Crema” llegó a los 33 puntos, ocupando el séptimo puesto para el reducido. Claro está que el próximo lunes, cuando reciba a Villa Dálmine, puede pasar de todo para que el equipo conducido por Víctor Bottaniz se meta en el octogonal. Lo cierto es que para no depender de ningún otro resultado deberá ganar en el Monumental.

Todo comenzó muy cuesta arriba en Junín, pero Atlético mostró carácter y supo revertir el 0-1. Con dos tantos de Maximiliano Casa se puso 2-1 arriba y cuando todo hacía suponer que se quebraba la racha de siete sin ganar, una desatención de Carniello le permitió a Sarmiento encontrarse con la igualdad.

Fue un partido intenso, de ida y vuelta pero Atlético volvió a mostrar desatenciones, importantes, en la última línea.

El primer tanto del encuentro lo marcó Ignacio Cacheiro, a los 5 minutos del primer tiempo. A los 32m Mauro Albertengo ganó por la derecha y asistió a Maximiliano Casa que sólo tuvo que empujar el balón para poner el empate. En el complemento, lo bajaron a Olivera en el área de Sarmiento y el exChacarita lo cambió por gol. En 22m Carniello se durmió y el "Verde" lo aprovechó. Otra vez apareció Cacheiro para poner el empate.



EL LUNES, UNIFICADO

La 25ª y última fecha de la B Nacional se disputará el próximo lunes 30 de abril en horario unificado para todos los encuentros a las 15:35 hs. Ocasión en la cual Atlético de Rafaela estará recibiendo a Villa Dálmine.

El resto de los partidos: Guillermo Brown (PM) vs. Almagro, Brown (A) vs San Martín (T), Aldosivi vs Estudiantes (SL), Flandria vs Instituto, Boca Unidos vs Sarmiento, Dep. Morón vs. Gimnasia (J), All Boys vs Dep. Riestra, Agropecuario vs Juventud Unida (G), Mitre vs Los Andes, Ferro vs Nueva Chicago, Independiente Rivadavia vs Santamarina de Tandil. Libre: Quilmes.



La síntesis del equipo:



Sarmiento de Junín: 1-Fernando Pellegrino; 4-Luis Yamil Garnier, 2-Ariel Kippes, 6-Lucas Landa y 3-Ramiro Arias; 8-Nahuel Estévez, 5-Guillermo Farré (78m 18-Joaquín Boghossian), 7-Juan Caviglia (46m 15-Nicolás Rinaldi) y 10-Gonzalo Bazán (59m 16-Sergio Quiroga); 9-Ignacio Cacheiro y 11-Lucas Passerini. Suplentes: 12-Manuel Vicentini, 13-Maximiliano Méndez, 14-Renzo Spinaci y 17-Patricio Vidal. DT: Iván Delfino.



Atlético de Rafaela: 1-Ramiro Macagno; 4-Oscar Carniello, 6-Wilfredo Olivera, 2-Stéfano Brundo y 3-Gianfranco Ferrero; 8-Enzo Gaggi (74m 16-Alexis Nicolás Castro), 7-Lautaro Navas, 5-Emiliano Romero y 10-Angelo Martino (81m 15-Jorge Velázquez); 9-Maximiliano Casa (78m 18-Gonzalo Klusener) y 11-Mauro Albertengo. Suplentes: 12-Matías Tagliamonte, 13-Franco Lazzaroni, 14-Santiago Paz y 17-Diego Meza. DT: Víctor Bottaniz.



Goles en el primer tiempo: 5m Ignacio Cacheiro (S) y 32m Maximiliano Casa (AR).

Goles en el segundo tiempo: 9m de penal Maximiliano Casa (AR), 22m Ignacio Cacheiro (S).



Amarillas: Nahuel Estévez, Nicolás Rinaldi (S); Oscar Carniello, Mauro Albertengo, Wilfredo Olivera, Ramiro Macagno (AR).



Estadio: Eva Perón.

Arbitro: Héctor Paletta.

Asistentes: Andrés Barbieri y Rubén Bustos.