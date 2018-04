Por planteo de FAR, abren investigación antidumping

A pedido de la empresa rafaelina FAR, perteneciente al grupo Héctor Chiapero y Asociados SRL y con planta fabril en el Parque Industrial de esta ciudad, la Secretaría de Comercio de la Nación resolvió abrir una investigación sobre la importación de amortiguadores para motos de China por presunto dumping según se publicó ayer en el Boletín Oficial.En el informe preliminar de la apertura de la investigación se menciona que habría elementos de prueba que permiten suponer la existencia de presuntas prácticas de dumping de un 183,13%, importaciones con comportamiento oscilante (aumentos y disminuciones) e incremento de su participación en el mercado a costa de la producción nacional; precios del producto importado inferiores a los nacionales, caída de producción y ventas, y disminución de rentabilidad.Las medidas antidumping buscan hacer frente a esa práctica comercial desleal que consiste en vender un producto en otro país a un precio más bajo que en el país de origen. El mecanismo antidumping está regulado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y requiere comprobar la existencia de dumping y que el mismo haya generado daño en la industria del país importador.En los considerandos de la Resolución 235 de la Secretaría de Comercio, Ministerio de Producción de la Nación -con fecha del viernes 20 de abril último- se destaca que "la ex Dirección de Competencia Desleal elevó con fecha 29 de noviembre de 2017, el correspondiente Informe Relativo a la Viabilidad de Apertura de Investigación, expresando que habría elementos de prueba que permiten suponer la existencia de presuntas prácticas de dumping para la exportación del producto objeto de solicitud para el origen República Popular China". "El presunto margen de dumping determinado para el inicio de la presente investigación es de 183,13 % para las operaciones de exportación del producto objeto de solicitud", agrega.Asimismo, el estudio de la Comisión señala que "en un contexto de retracción del consumo aparente a lo largo de todo el período, las importaciones objeto de solicitud que partieron de una cuota de mercado de 67 % en el año 2015, perdieron parte de la misma en el año 2015 al ubicarse en 60 %, para luego incrementarla sucesivamente hasta el final del período en 13 puntos porcentuales entre 2016 y 2017.Por su parte, afirma la Comisión, "las ventas nacionales evidenciaron un comportamiento inverso, atento a que, partiendo de una cuota de mercado del 32 %, lograron aumentar su participación en el año 2015, para reducirla sucesivamente durante el resto del período, hasta culminar con una cuota de 26 %". En este marco, sostiene, "las importaciones de los orígenes no objeto de solicitud se mantuvieron en el 1 % del consumo aparente a lo largo del período, por lo que la pérdida de mercado de la industria nacional fue a manos de las importaciones chinas".Más adelante, expresa que "de las comparaciones de precios efectuadas respecto del producto representativo, la Comisión Nacional de Comercio Exterior observó que los precios nacionalizados de las importaciones objeto de solicitud fueron, en todos los casos y en todo el período analizado, inferiores a los nacionales, con subvaloraciones que oscilaron entre un 5 % y un 57 %".En este contexto, el informe consideró que "tanto la producción nacional como la de la firma peticionante disminuyeron durante todo el período, mientras que las ventas de la firma FAR mostraron importantes caídas a partir del año 2016, a lo que cabe agregar que su nivel de existencias aumentó durante los años completos para disminuir significativamente en los meses analizados del año 2017, llegando a representar sólo un mes de venta promedio".Tras un amplio análisis, la citada Comisión concluyó que "las cantidades de amortiguadores importadas de la China, su importante y creciente participación en un mercado en retroceso, las condiciones de precios a las que ingresaron y se comercializaron, y la repercusión negativa que ello ha tenido en la industria nacional, la que se manifiesta en especial en la caída de la producción y las ventas al mercado interno acompañado por una disminución de rentabilidad, evidencia un daño importante a la rama de la producción nacional de amortiguadores".