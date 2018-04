Despacho al pedido de informes sobre los viáticos de Bonino

En la reunión de comisión de ayer del Concejo Municipal el proyecto excluyente con despacho de comisión fue el pedido de informes a Lalo Bonino por los viáticos de los viajes a Uruguay y Buenos Aires, durante unos 40 minutos. Fue presentado por los ediles Jorge Muriel y Evangelina Garrappa, pero lleva la firma de la mayoría de sus pares y será tratado en la sesión de este jueves a las 13."Es una preocupación de todo el Concejo. Esta mañana (por ayer) si bien generó una discusión por los dichos de Bonino en los medios, tratando de reducir a un error de comunicación, queremos tener toda la documentación que haga falta para saber cuál es el procedimiento que tenemos que hacer sobre este tema. Hay usos y costumbres que tienen que ver con una técnica administrativa de la función pública que no se puede soslayar. Esperemos que presente a la brevedad la documentación para determinar la medida a tomar", aclaró Muriel a este cronista de LA OPINION.El pedido incluye la presentación de la invitación formal al Concejo para viajar a Uruguay, quién lo invitó, cuál fue el motivo del viaje; la comunicación al resto de los concejales; si dejó la nota para ausentarse del país (consta en el reglamento interno del cuerpo) con los contactos dónde ubicarlo por si pasara algo en su ausencia; los comprobantes bancarios, cómo fue efectuada la transferencia. También todos los comprobantes de pago del viaje a Buenos Aires.Y agregó: "Dice que el dinero sospechosamente se depositó el lunes y también pedimos esa información, que seguramente se hizo el día viernes después de las 13. Dice que él y su familia están mal y agradece a Bonafede y Muriel por este momento, pero el único culpable y responsable es él. Todavía no sabemos si devolvió los 20.000 pesos del viaje a Uruguay".-El reglamento no es tan claro, solamente cuando se falta a tres sesiones en forma consecutiva sin justificación; sí la ley de municipalidades y comunas que especifica las sanciones, que podrían ser multas hasta la destitución.Por su parte, Hugo Menossi expresó que "después de la votación del jueves Bonino tiene que responder al informe, en la mayoría de los puntos de manera inmediata y prefiere por la vía tradicional. Debería ser dentro de 15 días, pero creo que lunes o martes de la semana siguiente lo estará presentando por mesa de entrada para darle ingreso a la sesión siguiente y tratarlo luego en comisión"."Tenemos una resolución del Concejo de la década del 80 -continuó- que no está escrita en el reglamento interno, en la que los gastos deben pasar por una comisión. Se habla mucho de usos y costumbres, en realidad nos reunimos y mostramos nuestro acuerdo, pero esto no se ha hecho".En la reunión de comisión de ayer, el citado edil macrista sostuvo que "habló de las sanciones, pero no están establecidas, sí cuando faltamos a 3 sesiones sin avisar con multas del 20 al 80% de la dieta. La ley de municipios y comunas 2756 habla de corregir hasta la expulsión de concejal, pero no precisa sobre los viáticos. Pedí que elaboremos las sanciones y que queden plasmadas, con multas pecuniarias y luego la segunda la expulsión".-Entiendo que hubo casos anteriores, que hay un faltante de presentación de comprobantes; en la auditoría que se haga lo tiene que mostrar.Primero se impone que se dilucide esta situación porque no le hace bien a los concejales ni al cuerpo legislativo como institución, que termina impactando en la opinión pública. Después tendrán que ir pensando en una modificación al reglamento interno del Concejo (hay 2 proyectos) para precisar cómo es el mecanismo para viajar, los viáticos a otorgar, las sanciones previstas en caso de no presentar la documentación, entre otros.