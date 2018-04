Principio de acuerdo para financiar la tarifa social

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El Gobierno nacional y representantes de al menos 17 provincias, entre ellas Santa Fe, alcanzaron ayer un "principio de acuerdo" para "cofinanciar" en partes iguales la denominada Tarifa Social y empezar a bajar la carga impositiva sobre las facturas de gas natural por red.Los ministros de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y del Interior, Rogelio Frigerio, se reunieron con ministros y secretarios de Energía de las provincias para intentar reducir el impacto del ajuste de tarifas y la reducción de subsidios en los usuarios residenciales de gas."Hay principio de acuerdo. Ninguna provincia ofreció un rechazo. Alguna tienen que ratificar la postura consultando a sus gobernadores y otras deberán avanzar con acuerdos políticos en sus legislaturas", explicó un colaborador de Frigerio en declaraciones a NA.El cofinanciamiento de la Tarifa Social representa un desafío económico para las provincias, pero los gobernadores podrán avanzar a través de decretos; pero la reducción impositiva deberá ser sometida a evaluación de las Legislatura porque existen impedimentos jurídicos para aplicarlo.El objetivo de estas medidas impulsadas por la administración de Mauricio Macri es aliviar las boletas que los usuarios de gas por red reciben en sus domicilios, principalmente en los meses del invierno en los que el consumo del fluido crece en forma exponencial.En el encuentro los representantes del gobierno prometieron también que no se modificará el cuadro tarifario para los que actualmente cobran la tarifa social.Los voceros indicaron que en este encuentro se habló exclusivamente de las tarifas de gas, y que en un próximo encuentro se tratará las de energía eléctrica.El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, afirmó hoy que la anulación de los impuestos provinciales en las tarifas de los servicios públicos tendrá un costo fiscal de 3.000 millones de pesos. Agregó que la provincia "va a asumir con recursos propios este costo fiscal de estos impuestos que tienen 40 años de vigencia para poder relajar el bolsillo de los usuarios", al ingresar al Palacio de Hacienda.Lacunza agregó que el gobierno bonaerense presentará un proyecto para que los municipios bonaerense adhieran al régimen.El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, confirmó que el gobierno le pidió a las provincias que se hagan cargo del 50 % del costo fiscal en las tarifas sociales.El funcionario cordobés dijo que su provincia "va a acompañar" la baja impositiva en las tarifas de servicios públicos porque "hay una decisión política del gobernador (Juan Schiaretti) que no va a dejar que ningún cordobés quede sin gas en los meses de invierno".Explicó que las provincias le pidieron al gobierno que "los municipios de todo el país también eliminen de las facturas las tasas que cobran, porque no están vinculadas con el servicio público del gas"."En algunos casos, como en Córdoba, tienen una incidencia del 20 por ciento en las facturas y a veces estas tasas también afectan a los beneficiarios de las tarifa social", sostuvo. Indicó que las provincias le pidieron al gobierno que "se avance hacia una tarifa social federal en todos los servicios públicos".SAN JUANLas facturas de electricidad que llega a los domicilios de los sanjuaninos contempla el récord de ocho impuestos que lleva a que cuatro de cada diez pesos de recaudación vayan al Estado. En medio de la polémica por el fuerte encarecimiento de la energía eléctrica, los productores y comerciantes de la provincia solicitaron al Poder Ejecutivo local que revea la situación para descomprimir la situación.