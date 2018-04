CARTAS DE LECTORES

Sr. Director:El título de la nota menciona una frase utilizada popularmente para ejemplificar el padecimiento de las personas ante situaciones difíciles que se extienden indefinidamente. También nos indica el sufrimiento de estos animales en su relación con el humano, cuando son objeto de abandono, indiferencia o crueldad injustificable.Luego de las elecciones de octubre del 2017, donde Cambiemos obtuvo un aplastante triunfo, y teniendo en cuenta la nueva conformación del consejo, decidí enviarle al concejal Menossi una propuesta para abordar el problema de los perros en estado de abandono, tanto los que están en situación de calle, como los se alojan en ese moridero llamado REMA, presos hasta la muerte por su inocencia, después de atravesar incalificables penurias, casi esperando con alegría el momento final y así terminar ese sufrimiento indecible. Para los que desaprensivamente califican al REMA como un refugio, los quiero ilustrar para que tengan conciencia de su error. No solo están expuestos al rigor climático con escaso o nulo resguardo, sino que para comer una ración mísera, de baja calidad, deben competir con los otros perros compañeros de su asquerosa celda (canil).Digo que es un moridero infame, porque simplemente perro que se enferma se muere, sin ser atendido, una forma de eutanasia de manos limpias, triste final para el residuo de una sociedad banal e insensible, que se precia de ser progresista, creyente y justa.Muchos se podrán sorprender al saber que el proyecto o idea fue presentado a un concejal de Cambiemos y no a uno del oficialismo. Hay una explicación sencilla, desconfianza, el oficialismo es el responsable de la muerte y martirio de decenas de animales encerrados en el REMA, (no en esta administración) varios funcionarios y empleados fueron denunciados y procesados por ello. Por supuesto, tratándose de primos hermanos, el poder judicial supo mantenerse a buena distancia de la justicia, y fueron absueltos, seguramente esto se debe al auge de las comunicaciones.En fin, dejemos esas cosas para el juicio final, quiero comentarles de qué se trata el proyecto que radica básicamente en una retribución económica a quien adopte y mantenga un animal en estado de abandono. Se efectúa un descuento sobre la tasa municipal del 30% durante dos años, a partir de la adopción de un animal. Para que el descuento persista deberá mantener el animal en condiciones responsables, resguardado del clima, con espacio suficiente y cerrado, bien alimentado, castrado y atendida su salud por profesionales. El certificado de tenencia responsable lo emitirán las organizaciones protectoras de animales, previa inspección, todos los meses, a las que se les pagará por su trabajo. En caso que la inspección sea negativa por cualquier motivo, el beneficio será retirado automáticamente.Si logramos implementarlo nos permitiría terminar con los animales callejeros y cerrar el REMA definitivamente, solo dejando habilitado una pequeña parte para tránsito de los nuevos animales antes de su adopción. El sistema ya se aplica o es tratado en varias ciudades del país y del mundo, Alta Gracia, Santa Fe, Mercedes, Bahía Blanca, México, Holanda etc. con excelentes resultados. Para los amantes de los destemplados números, les informo que la inversión en forma de menor recaudación, teniendo en cuenta que el moridero (REMA), mantiene una población de cuatrocientos animales aproximadamente, sería de un 20% de lo que se debe erogar en la actualidad para su inmoral funcionamiento.Como se podrá apreciar hay grandes beneficios para todos, aunque permítanme dudar, sobre si nuestros políticos y sus mezquindades están a la altura para llevar adelante esta iniciativa. Como siempre, de nosotros depende.