Zapata quedó 25° en Cañuelas

El argentino Thomas Baik sobrevivió al típico drama que involucra un desempate para conseguir la victoria en el Molino Cañuelas Championship, cuarto evento de la temporada 2018 del PGA TOUR Latinoamérica de golf. Baik y su rival de turno en el desempate, el estadounidense Matt Gilchrest, habían terminado los 54 hoyos de competencia (se sacó una ronda por motivos climáticos) con totales individuales de 203 golpes (-13).Con el ocaso de la tarde de domingo presente en el Cañuelas Golf Club los contendientes solo pudieron disputar un hoyo extra de desempate. La balanza no se inclinó a favor de ninguno (ambos hicieron par) por lo que tuvieron que postergar la definición a la mañana del lunes. Siendo las 8 a.m. ambos jugaron una vez más el 18 y aunque la neblina se presentó como un factor adicional, Baik y Gilchrest firmaron una vez más pares. El tercer hoyo extra se jugó en el par-4 del hoyo 10 y allí el argentino de 24 años tomó ventaja a pesar de no tomar mayores riesgos. Gilchrest falló su salida a la izquierda tirando la pelota al ‘hazard’ obligándolo a final de cuentas a registrar un difícil doble-bogey. Baik, por su parte, solo necesitó de un par para conseguir la victoria.Por su parte, el rafaelino Julio Zapata tuvo un buen certamen quedando en el puesto 25° del tablero con 209 golpes (-7), productos de rondas de 69, 69 y 71.