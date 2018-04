Despedidos no pudieron ingresar a Agroindustria

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Tras los despidos confirmados en el Ministerio de Agroindustria, decenas de trabajadores no pudieron ingresar ayer al edificio de la cartera que encabeza Luis Miguel Etchevere, en tanto que hubo un paro nacional del gremio ATE en el Senasa, en alerta a posibles ajustes de personal.El viernes último, el Ministerio confirmó los despidos de 330 trabajadores, muchos de los cuales este lunes no pudieron entrar al edificio ubicado en avenida Paseo Colón 982 porque habían borrado sus huellas del registro de ingreso. Los trabajadores agrupados en ATE se mantuvieron en las inmediaciones de la cartera y realizaron una asamblea para analizar las acciones a seguir.En tanto, los empleados del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria llevaron adelante un paro nacional de 24 horas "por la reincorporación de los 130 compañeros despedidos en diciembre pasado y los fuertes trascendidos de nuevos despidos en el sector"."En las últimas horas nos enteramos de una lista de más de 200 despidos que se sumarían a los 130 (de diciembre) y a la chorrera de despidos que el Ministerio de Agroindustria entregó para llevar a cabo a rajatabla el ajuste en el Estado y hacer los deberos para el presidente Mauricio Macri", aseguró ATE en un comunicado.Los representantes de ATE-Senasa también indicaron que la protesta se llevó a cabo "contra el levantamiento de la certificación en los servicios de inspección veterinaria (SIV) de los establecimientos frigoríficos, que acarrea la pérdida de funciones indelegables del Estado nacional". Además, los sindicalistas se están en contra del "cierre de las 400 oficinas de sanidad animal por falta de pago de alquileres".En ese contexto, se registraron protestas en distintas sedes del organismo, como la de General Roca, en la provincia de Río Negro. Luego de despedir a 330 empleados, el Ministerio de Agroindustria afirmó que no estaban incluidos trabajadores del Senasa, pero no descartaron que eso sucediera en el futuro.PARA DOMINGUEZ, ES"UN TIRO EN LOS PIES"Por su parte, el ex ministro de Agricultura durante el kirchnerismo Julián Domínguez, sostuvo este lunes que con los despidos "el Gobierno se está pegando un tiro en los pies con el sector" y explicó que "tanto el INTA y el SENASA son organismos técnicos y científicos que tuvieron mucho que ver con el desarrollo agroalimentario en la Argentina en las ultimas 3 o 4 décadas".En declaraciones a Radio Del Plata, Domínguez afirmó que "hoy están mutilando esas capacidades técnicas y científicas con un ajuste que no tiene otro beneficio que achicar costos para pagar los servicios de la deuda externa".Y agregó: "Es un golpe mortal para la Argentina en su capacidad autónoma, nacional y propia para certificar la producción de alimentos. Los mercados que tiene Argentina son producto de la alta valoración de países como Rusia o China por el INTA y el SENASA como organismos de alto desarrollo técnico y científico".