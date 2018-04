Atropello deliberado en Toronto deja 9 muertos

TORONTO, 24 (AFP-NA). - Al menos nueve personas murieron y 16 quedaron heridas el lunes en Toronto, luego de que una camioneta se lanzara a toda velocidad sobre una acera atropellando a varios peatones, informó la policía."Podemos confirmar que nueve personas murieron y 16 resultaron heridas", dijo el subjefe de policía Peter Yuen, en una conferencia de prensa en la que también confirmó que el conductor del vehículo fue arrestado, pero sin especificar las motivaciones del sospechoso."Esta será una investigación compleja", aseguró Yuen. Esta parte de la ciudad "quedará cerrada durante varios días (porque) la investigación será larga, con varios testigos para escuchar y muchas imágenes de cámaras de vigilancia para ver", agregó, sin especificar si se trató de un acto deliberado o de un accidente. "Es un evento muy grave", dijo Ralph Goodale, ministro de Seguridad Pública, señalando que "en este momento no se puede llegar a ninguna conclusión. La policía está llevando a cabo su investigación".Más temprano, las autoridades alertaron en las redes sociales que una "furgoneta blanca" había "herido de ocho a diez" personas sobre la calle Yonge, en la esquina de la avenida Finch, al norte del centro de Toronto. El Hospital Sunnybrook informó que recibió a siete heridos en su departamento de emergencias.El periódico Toronto Sun publicó en su sitio web una foto de un hombre identificado como el conductor mientras es detenido por uniformados.Otras fotos y videos del arresto muestran a un hombre agresivo, frente a un policía con lo que parece ser un arma de fuego, junto a una camioneta blanca cuya parte frontal está rota. El hombre suelta lo que tiene en la mano y luego es dominado y esposado en el capó del coche de la policía, antes de que se lo lleven."Nuestros corazones están con todos los afectados" por este accidente, declaró el primer ministro, Justin Trudeau, a la Cámara de los Comunes, antes de que se confirmaran las víctimas mortales.El accidente se produjo en Toronto, donde se celebra una reunión de ministros de Seguridad Pública del G7, tras haber acogido el fin de semana un encuentro de cancilleres de los siete países más industrializados del mundo (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá).El hecho recuerda al modus operandi de los ataques con vehículos en grandes ciudades como Nueva York, Barcelona, Londres, Niza, París, Berlín y Estocolmo, donde radicales convirtieron autos o camionetas en armas que atropellaron fatalmente a peatones. No obstante, la policía aún no ha detallado las motivaciones del conductor de la camioneta blanca en Toronto.ARGENTINAEl Gobierno se manifestó "profundamente conmocionado" por el "cruento episodio de violencia irracional ocurrido en la ciudad de Toronto, Canadá"."El Gobierno de la República Argentina se encuentra profundamente conmocionado por el cruento episodio de violencia irracional ocurrido en la ciudad de Toronto, Canadá, que causó múltiples víctimas fatales y numerosos heridos", sostuvo la Cancillería en un comunicado en alusión al incidente que aún se estaba investigando.La cartera que conduce Jorge Faurie señaló que la Argentina "repudia estos hechos violentos y hace llegar sus sinceras condolencias y solidaridad al gobierno y Pueblo de Canadá, en especial a los familiares y amigos de las víctimas".