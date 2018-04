¿Reunión por la reforma?

Miguel Lifschitz encabezará en Rafaela poco después del mediodía una actividad de la que no se proporcionó información oficial. Será en uno de los salones del predio del Autódromo del Club Atlético donde fueron convocadas autoridades de entidades intermedias de la ciudad a un almuerzo en el que se servirá, se deslizó, un plato elaborado por el reconocido chef internacional, Hans Gerd Wiesner, fundador de Granja El Ceibo, la cual se beneficiará con este servicio gastronómico.A este encuentro no fueron invitadas las autoridades municipales, señalaron tras consulta de este Diario. Si bien no hay temario oficializado, el proyecto impulsado por Lifschitz para reformar la Constitución de Santa Fe sería el plato del día.