Bonafede le pidió a Bonino que audite su presidencia

Esta será una semana caliente en el Concejo Municipal. Es que tendrán dos sesiones (ver aparte) y deberán tratar el espinoso tema de los viáticos entregados al actual presidente del cuerpo legislativo Raúl "Lalo" Bonino.Una semana después de que estallara la bomba informativa, aún se siguen contando las esquirlas. El lunes de la semana pasada, la noticia corrió como reguero de pólvora: Bonino había viajado al Uruguay, para una actividad de la cual no habían sido notificados el resto de los ediles y se había autorizado $ 20.000 para usar como viáticos.En los últimos días había corrido una versión: Bonino estaba preparando un contraataque. De acuerdo a esta especie, el macrista mostraría en la reunión de comisión de hoy que, con anterioridad, ya se había actuado de esta forma. Quizás no limpiaría -del todo- su buen nombre, pero le daría un argumento para dar batalla, al tiempo a que obligaría a todos a dar explicaciones.Ante este panorama, es que surge la nota enviada por el Dr. Silvio Bonafede, predecesor de Bonino en la Presidencia del Concejo. En esa misiva, enviada el pasado viernes, el médico peronista es breve pero contundente: "me dirijo a usted para solicitarle tenga a bien arbitrar todos los medios y mecanismos pertinentes a los fines de que se realice. Le peticiono pueda llevarla a cabo en el menor tiempo posible para conocimiento de todo el Concejo y de la ciudadanía que así lo merece y tienea conocer dicha información pública". La nota puede tener múltiples interpretaciones: se cubre antes de que lo tapen con un manto de sospechas, obliga a Bonino a mostrar pruebas de su gestión y deja en claro que no tiene nada que ocultar, podrían ser algunas de ellas.La nota de Bonafede se sumará al pedido de informes (técnicamente, una resolución) presentado por sus (ex)compañeros de bloque, Jorge Muriel y Evangelina Garrappa. Allí, no solo le piden respuestas a Bonino por el viaje a Uruguay, sino también por otro, realizado a Buenos Aires en marzo pasado y del que se enteraron (del cobro de viáticos) recién la semana pasada. Del viaje también habría participado uno de los secretarios de los concejales. Se estima que luego del análisis de hoy se le dé despacho para que se trate en la sesión ordinaria del próximo jueves.Durante la semana pasada Bonino realizó diversas entrevistas a medios de comunicación. Allí dijo que el dinero recién se había acreditado en su cuenta el lunes y que no se había gastado. Así como también que se iba a devolver el dinero. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, ningún ticket o captura de pantalla les había sido presentado a los concejales para que se certifique el movimiento bancario.En el texto del proyecto se le solicita a Bonino "un informe sobre:"* Los viáticos recibidos para los viajes que realizó a Buenos Aires y Uruguay, y de todo otro viaje que hubiese realizado con viáticos del Concejo, incluyendo monto, forma de pago, nota de solicitud justificando el pedido y autorización."* Extracto bancario de los movimientos de cuentas realizados en oportunidad de estos viáticos mencionados."* Si informó tal como lo requiere el artículo 11º) del Reglamento Interno del Concejo Municipal, la salida del país. Adjuntar copia de la misma."* Otras actividades que haya efectuado en representación de este cuerpo y de las que no hayamos sido debidamente notificados".En los considerandos, señalan que "es de público conocimiento el hecho que genera suspicacias de este Concejo Municipal, sobre el viaje a Uruguay que realizara el Presidente de esta institución, con viáticos otorgados por él mismo".Asimismo, marcan que "el uso y costumbre de este Concejo desde siempre fue solicitar los viáticos, con una invitación oficial debidamente identificada y una nota a presidencia, con recepción en Mesa de entrada. En la misma debía constar el destino y las actividades a realizar" y que "este Cuerpo no fue notificado debidamente de este viaje ni de la solicitud de los viáticos. Más preocupante es el hecho de que a este Cuerpo no llegó ninguna invitación a ningún tipo de evento".