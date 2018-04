El IMV diagrama nuevo plan habitacional para clase media

El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) solicitó al Municipio la ejecución de obras de infraestructura, cuyo costo será asumido por dicho Instituto, y esta semana el Departamento Ejecutivo Municipal elevará un proyecto de ordenanza que permitirá avanzar en dicho acuerdo.La norma que se presentará ante al Concejo Municipal, establece un convenio entre el IMV y el Ejecutivo Municipal, para la puesta en marcha de obras de pavimento en uno de los loteos que se desarrollan en la ciudad, y que le permitirá al Instituto incorporar terrenos pertenecientes a ese mismo loteo privado.La operatoria de compra de lotes a cambio de obras de infraestructura no es nueva, y ya le ha permitido al IMV sumar terrenos para sus programas de acceso al suelo y la vivienda. Para el privado, que debe resignar parte del valor de mercado de sus tierras, le representa una manera de solventar los gastos que demandan dichas obras de infraestructura.EL ACUERDOEl Instituto Municipal de la Vivienda realizará a través de la Municipalidad, dos cuadras de pavimento en la tercera etapa de un loteo perteneciente a la firma Envases SA, que aún no se encuentra en ejecución, y que está ubicado en el sur de la ciudad, conocido también como “Loteo Sara”.La pavimentación de las cuadras acordadas se llevará a cabo una vez que el IMV haya recibido los terrenos, cuando el trámite para la transferencia de dominio haya concluido. Una condición que figura en el acuerdo ya firmado con la empresa, y que por las facultades que tiene el Instituto no requiere de la aprobación del Concejo Municipal.EL FUTURO PROGRAMALos 15 lotes que se incorporarán al patrimonio del IMV, serán sumados a otros 13 que ya se habían recibido en el mismo sector, a través de una operatoria similar con la empresa Envases SA.Estos 28 terrenos serán destinados a un programa habitacional pensado para la clase media, mediante una tramitación y características de construcción similar a la desarrollada en barrio San José.Un programa que buscará darle una respuesta a las familias que están en condiciones de acceder a un crédito hipotecario del mercado, pero que ven muy lejana la posibilidad de contar con el lote donde poder emplazar la construcción.En este sentido, el IMV no sólo orientará la tramitación de estos créditos sino que tendrá a su cargo la construcción de las viviendas, con un nivel de calidad y terminación que las distinguirán en el sector.Si bien aún resta por cumplir las etapas previas para su concreción, se espera que en el transcurso del año el IMV esté recibiendo estos terrenos y así se podrá iniciar los trámites para esta importante respuesta a la demanda de vivienda de los sectores medios de la ciudad.​