Atlético visita hoy a Sarmiento

Atlético de Rafaela sabe que depende de sí mismo para meterse en el Reducido y pelear por un ascenso a Primera División. La “Crema” viene atravesando su peor momento en esta temporada 2017/2018 de la B Nacional y hoy intentará encontrar la recuperación. Desde las 21 visita a Sarmiento de Junín en el juego que le dará cierre a la 24° y penúltima fecha del torneo.

Víctor Bottaniz tomó el mando tras la salida de Bovaglio en la fecha pasada (0-2 vs Quilmes) pero el equipo hace siete juegos que no logra sumar de a tres y acumula tres derrotas y cuatro empates. Mientras fue puntero y hasta hace muy poco fue el equipo más goleador de la divisional y si bien hoy sigue siendo uno de los que más goles tiene, hace cuatro partidos que no logra convertir.

Para el cotejo de hoy el DT realizará tres modificaciones (dos obligadas) en relación a la formación titular que viene de caer con el “Cervecero”. En lugar del suspendido Lucas Blondel (5 amarillas) ingresa en la defensa Wilfredo Olivera, pasando Oscar Carniello a marcar punta por el sector derecho; mientras que Lautaro Navas tendrá su debut desde el minuto inicial en reemplazo del lesionado Facundo Soloa. El otro cambio es Maximiliano Casa por Jorge Velázquez. El ex Chacarita se recuperó del desgarro, probó en la semana y respondió de buena manera y es por eso que estará siendo uno de los puntas del elenco albiceleste.

¿El equipo? Macagno; Carniello, Olivera, Brundo y Ferrero; Gaggi, Navas, Romero y Martino; Casa y Albertengo.

En el banco de relevos estará el arquero Matías Tagliamonte; el defensor Franco Lazzaroni; los mediocampistas Alexis Nicolás Castro, Santiago Paz (tiene su primera convocatoria en el actual torneo), Velázquez y Diego Meza; más el atacante Gonzalo Klusener.

Luego del encuentro de esta noche ante Sarmiento, Atlético cerrará recibiendo a Villa Dálmine.



El rival. Sarmiento de Junín también viene peleando por quedarse con uno de los lugares de privilegio en el reducido, para pelear por el segundo ascenso. Hoy suma 33 unidades, fruto de 9 victorias y 6 empates. Marcó 28 goles y recibió 25. Su goleador es Ignacio Cacheiro con 6, seguido por Nicolás Miracco con 5.

El DT Iván Delfino aún no confirmó la alineación titular para el juego de esta noche ante Atlético ya que esperará hasta último momento a Miracco. El delantero no entrenó de manera normal en la semana con una fuerte contractura en los gemelos, y es por eso que se mantiene en duda. Si no llega su lugar será ocupado por Gonzalo Bazán.



Otros resultados: Sábado: San Martín (T) 3- G.Brown 0, Chicago 0- Brown (A) 2. Domingo: Los Andes 2- All Boys 2, Almagro 2- Flandria 1, Dálmine 3- Morón 0, Quilmes 1- Boca Unidos 1, Gimnasia (J) 0- Mitre 0. Instituto 1- Agropecuario 1. Suspendido ayer (juegan hoy): Estudiantes SL - Ind. Rivadavia. Hoy: 15.35 Riestra vs Aldosivi, 20.30 Santamarina vs Ferro.



Las formaciones de los equipos:



Sarmiento de Junín: Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Ariel Kippes, Lucas Landa y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Guillermo Farré, Juan Caviglia y Gonzalo Bazán; Ignacio Cacheiro y Lucas Passerini. DT: Iván Delfino.



Atlético de Rafaela: Ramiro Macagno; Oscar Carniello, Wilfredo Olivera, Stéfano Brundo y Gianfranco Ferrero; Enzo Gaggi, Lautaro Navas, Emiliano Romero y Ángelo Martino; Maximiliano Casa y Mauro Albertengo. DT: Víctor Bottaniz.



Estadio: Eva Perón.

Arbitro: Héctor Paletta.

Asistentes: Andrés Barbieri y Rubén Bustos.

Hora: 21.00

TV: TyC Sports Play.