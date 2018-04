“Los robos a inmuebles son una de las prioridades de la Fiscalía”

El fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo, el sábado último 21 de abril, cumplió su primer año de gestión al frente de esta Regional Nº 5 del Ministerio Público de la Acusación.Por tal motivo decidimos entrevistarlo, no sólo para realizar un balance de su gestión sino también para analizar otros temas inherentes al cargo que desempeña.DIEGO VIGO- Uno advierte que los procesos de trabajo que pretenden establecerse desde mi función se van cumpliendo y sobre la marcha advertimos las situaciones que deben ir modificándose en los procesos de trabajo. La primera decisión es un diagnóstico con un plan de trabajo que debe abarcar varias aristas; esto incluye los recursos humanos con los que se cuenta, los recursos materiales y cuál es la lógica de trabajo cotidiano y la conflictividad que se está gestionando en la Fiscalía Regional. En líneas generales creo que el balance es positivo, porque los procesos de trabajo que se fueron implementando se están materializando. Antes de ser fiscal regional yo ya era fiscal aquí en Rafaela por lo cual ya conocía la dinámica de trabajo y de la investigación de hechos delictivos, por lo cual entiendo que eso significó una ventaja. La novedad significó abarcar el desempeño de las fiscalías de San Cristóbal y de Tostado, y uno de los desafíos fue ir estandarizando los procesos de trabajo en las tres unidades fiscales.DV- En la UF Tostado una fiscal adjunta –Sonia Bustos-; en la UF San Cristóbal una fiscal –Hemilce Fissore- y dos fiscales adjuntas -Favia Burella y Silvina Verney-, la primera a cargo de la Sección GEFAS (Violencia de Género, Familiar y Sexual); y en la UF de Rafaela tenemos a cargo de la Sección de Criminalidad Económica y Compleja el fiscal Martín Castellano; a cargo de la Sección GEFAS, la fiscal adjunta Angela Capitanio junto al fiscal adjunto Gustavo Bumaguín; y también contamos en Rafaela con la fiscal Lorena Korakis y Carlos Vottero, junto a los fiscales adjuntos Guillermo Loyola, Gabriela Lema, y Mirna Segré. Es decir un plantel total de 12 fiscales.DV- En la Sección GEFAS (Violencia de Género, Familiar y Sexual) que ya existía desde la gestión anterior del Dr. Arietti, lo que hice fue duplicar los recursos humanos en la atención de esta temática sumando un fiscal, y crear la Dirección de Atención a las Víctimas, que está a cargo de una psicóloga, cuya incumbencia abarca tanto la gestión de la recepción y seguimiento de víctimas y testigos en la UF Rafaela, y además coordinar interinstitucionalmente la actuación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) junto a otras instituciones, agencias gubernamentales y organismos intermedios.DV- Si. Es una decisión política del Estado, y siempre vamos a estar condicionados por los recursos. Todas las agencias del Estado tienen que gestionar recursos escasos para enfrentar problemas que siempre están por sobre la capacidad de respuesta. Y ese es el desafío cotidiano de los MPA de las distintas provincias y hasta diría, del mundo. Por ese motivo se tienen que fijar criterios de persecución penal, que respondan a un criterio estratégico, donde se prioricen los fenómenos delictivos a investigar para que la eficacia sea tangible.DV- Está en estado de investigación penal preparatoria en la que aún no hay imputados individualizados o que se haya ordenado la detención; no obstante entendemos que estamos encaminados en la investigación. Ud. hacía referencia a la falta de recursos y quiero decir que siempre estamos condicionados por esta carencia. Por ejemplo, para hacer una pericia a un teléfono celular donde hay información de interés para una investigación en la Fiscalía Regional, los equipos predispuestos en el MPA y el personal idóneo para realizar esas pericias está en la ciudad de Rosario. Esto alcanza para dimensionar qué implica en la tarea cotidiana para una Unidad Fiscal de la Región 5 dilucidar un caso: los tiempos, los traslados, y la paciencia que debemos tener en determinadas investigaciones; y los costos que a veces son condicionantes.A eso debemos sumar que los recursos humanos también son escasos. Los fiscales investigan con un cuerpo reducido de personal administrativo, y aún no contamos con un organismo de investigación [propio]. Esa es la gran deuda de la reforma del proceso penal del sistema acusatorio. Un Ministerio Público de la Acusación que no cuenta con un organismo de investigación propio está condicionado en la eficacia, porque hoy en día debemos trabajar con una policía a la que el MPA no le puede dar las órdenes normativamente –hablamos de la policía provincial tanto sea de las Unidades Regionales como la propia Policía de Investigaciones (PDI)-. Estas dependen del Ministerio de Seguridad y por lo tanto del Poder Ejecutivo. La idea es avanzar y contar lo antes posible con un organismo de investigación que esté dentro del MPA como sucede en todos los organismos de persecución modernos en el mundo.DV- La PDI cumple una función investigativa, es decir que tiene una relación funcional con los fiscales para investigar los casos concretos, pero no depende del Fiscal general ni de los fiscales regionales.DV- Es un organismo de investigaciones en el cual funcional y administrativamente, las personas que se desempeñan en él, están dentro de la institución del MPA. De forma tal –por ejemplo- que las sanciones por incumplimiento del personal de ese organismo dependa del Fiscal general o del regional. Hoy eso no sucede porque la PDI depende del Ministerio de Seguridad, del Gobernador. Trabajamos con personal “prestado” podríamos decir.DV- Sí. Está establecido por ley, que el fiscal General debe realizar un informe anual de gestión. Luego de ese informe, todos los fiscales regionales debemos realizar también un informe de gestión y así va a suceder. Esto es, luego de que el fiscal [Baclini] realice su informe, en un plazo de no más de un mes, los fiscales regionales haremos lo propio.Los informes de gestión yo creo que no solo deben aportar datos estadísticos, que en definitiva son un indicador más, sino un informe del compromiso asumido en relación a la estrategia de posicionamiento institucional de la Fiscalía Regional. Es decir, que se prioriza en la persecución penal y de qué forma se realizó el trabajo y se piensa realizar a futuro.Entiendo que el informe del fiscal General [Baclini] tiene que ser durante este mes o a lo sumo el mes que viene y la Fiscalía Regional Rafaela, va a brindar ese informe ese mes o el siguiente.DV- Esta función significó un desafío personal muy importante, uno siempre pretende estar a la altura de los acontecimientos, y sigo con la misma intensidad. Entiendo que es positivo el balance por el hecho que uno siempre tiene que estar predispuesto a dar lo mejor de sí, y constantemente modificar los procesos de trabajo cuando sea necesario. Hay que seguir cambiando para dar las mejores respuestas posibles a la ciudadanía.