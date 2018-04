La siega y la trilla

En aquel venturoso día de 1523 en que Sebastián Gaboto echó las primeras semillas de trigo en el Fuerte Sancti Spiritu para asegurar la subsistencia de sus compañeros de expedición, no soñaba quizás en que se iba a transformar en el primer sembrador agricultor de estas tierras, configurando el nacimiento de la actividad madre del país: la agricultura. Aquellos primeros granos abrieron pues insospechadas posibilidades para la economía de nuestro territorio. La siega de aquel trigal, la trilla y la harina de aquellos granos con los que se fabricó el primer pan, fueron realmente el punto de partida de la civilización y el progreso argentino. Así, por mucho tiempo, sobre aquella tierra negra, virgen y fértil, el hombre se inclinó una y mil veces hacia el surco, buscando en la semilla el sustento para su familia.

Al pasar los años nuestros primeros inmigrantes tuvieron que hacer lo mismo que Gaboto. Plantar sus semillas y aguardar que la tierra generosa les devolviera con creces sus esfuerzos. Y llegó el momento de la siega. Había que recuperar el grano con la mayor prontitud posible, de manera que una lluvia repentina no malograra su estado e impidiera la terminación de la cosecha. El trigo era segado con la guadaña o con la hoz, rudo esfuerzo y progresos muy lentos; el trigo quedaba sobre el rastrojo y luego se recogía con horquillas haciendo parvas; después se lo cargaba en los carros tirados por bueyes o caballos y se lo llevaba hasta el corral donde se aventaban las espigas.

Este trabajo rudo en el cual debieron participar muchas veces las mujeres y hasta los niños, ya que el tiempo apremiaba y la mano de obra era escasa, constituía sin embargo una fiesta, ya que colmaba las esperanzas de una buena cosecha y llenaba los corazones de agradecimiento a Dios por la fertilidad de la tierra. No sabemos en realidad como habrán sido las primeras trillas de nuestros pioneros, pero en esta zona donde existen pueblos fundados mucho antes que Rafaela, para la trilla se construia un amplio corral con unos 60 metros de diámetro, en el que se echaban las mieses. Inmediatamente eran introducidas en el corral unas cuantas yeguas a las que se animaban con gritos. El pataleo de los animales originaba la trituración e la paja seca y la espiga separábase de los granos. Después de esta operación se retiraban los animales del corral y los granos se arrojaban sobre cueros dispuestos en las proximidades. Este ritual se repetía tantas veces como era necesario, hasta que se trillaban todas las parvas de trigo. Los que nacimos muchos años después, retenemos en las pupilas otro recuerdo, el de las increíbles máquinas trilladoras a vapor que trepidaban ruidosamente desgranando los granos y echando bocanadas de humo mientras entre el ruidoso engranaje circulaba una gruesa correa, todo esto mezclado con los gritos de los trabajadores lo que producía una algarabía especial. A medida que los horquilleros enviaban el grano hacia la boca de la trilladora, esta vertía el dorado grano, llenando las bolsas que retiradas inmediatamente eran cosidas y transportadas a un carro, hasta los galpones de la chacra. Eran muchas horas de labor que se iniciaba con las últimas estrellas y terminaba con las primeras del día siguiente.

Hombres, mujeres y niños, las chatas, los caballos y los bueyes, el corral y toda esa actividad, ruidosa y alegre constituyeron un agradable espectáculo que el progreso y la mecanización del agro han hecho desaparecer.