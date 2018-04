Economía global

Según las previsiones del FMI, el presente 2018 resultará un período auspicioso para los países latinoamericanos, con fortalecimiento de sus economías y un crecimiento promedio del 2%, aunque dentro de este escenario habrá una excepción por todos conocida: Venezuela. Es que la nación bolivariana se encuentra sumida en una profunda crisis económica, política, institucional y social, de la cual es muy difícil que pueda emerger si no es producen algunos cambios drásticos de las actuales condiciones, como por ejemplo un regreso amplio y sin condicionamientos a la democracia, que logre apartar al régimen de Nicolás Maduro, ya que las elecciones previstas para dentro de poco tiempo son apenas un mascarón que nada tiene que ver con la legalidad, al estar proscripta la oposición.

Volvamos a la economía. El diagnóstico del FMI comienza recordando que en 2017 la región experimentó un crecimiento de 1,3% y que en el presente 2018 crecerá hasta el 2%, para dejar así afianzada la base para que 2019 llegue a una expansión de 2,8%. En buena parte este impulso está directamente relacionado con Brasil, que a pesar de estar atravesando una dura crisis política -por los acontecimientos de conocimiento público-, subió las previsiones de crecimiento de 1,9% a 2,3%, consecuencia de la buena performance realizadas en el rubro gasto e inversión. Aunque de todos modos, aún creciendo la falta de trabajo será uno de los serios problemas por resolver, encontrándose la desocupación en un 11% altamente preocupante, en tanto por otra parte la inflación anual es de 2,68% que ayuda sobremanera para que la economía crezca, aún no estando enmarcada en un escenario político favorable.

Para Chile, luego de la asunción de Sebastián Piñera, volvieron a incrementarse las perspectivas de crecimiento económico pasando de 3% a 3,4%, mientras que por su parte Ecuador -otro de los países que viene en alza- tiene un 2,5% de proyección estimada.

Para la Argentina el FMI estima una inflación anual de 19,2% con la posición del gobierno de 15% y además reduce las posibilidades de crecimiento al 2% debido a los negativos efectos provocados por la sequía sobre la producción agropecuaria, sensiblemente disminuida de acuerdo a las proyecciones iniciales.

El único país que traba la expansión que está teniendo Latinoamérica es Venezuela, donde la contracción de su PBI ha sido realmente notable, señalando que es de magnitud la crisis económica y humanitaria, la cual viene aumentando su volumen desde 2014, sin haberse ensayado desde entonces ninguna clase de iniciativa para tratar de encontrar soluciones. El exclusivo recurso del régimen de Maduro es el echar culpas a los demás, apuntando al imperialismo de Estados Unidos y la falta de respaldo de algunos presidentes de la región, que en realidad son mayoría quienes anticiparon que desconocerán el resultado de las próximas elecciones.

En Venezuela la inflación de 2017 fue de 1.085%, siendo probable que en el presente 2018 trepe al 13.864% y que el desempleo del 27% el año pasado podría pasar este año al 33%, para llegar al 37% en 2019. Números y estadísticas que no hacen otra cosa que poner de relieve lo que está atravesando Venezuela, que está dirigiéndose al abismo sin control y cada vez con mayor aceleración.

A nivel global, el FMI remarca buenas perspectivas con un crecimiento promedio de 3,9%, tanto este año como 2019, con el principal empuje de Estados Unidos y la Zona Euro, aunque el escenario mundial sufre de cierto opacamiento debido a las posibilidades de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Este resulta la única advertencia que formula el FMI dentro de este saludable marco de buenas posibilidades, aunque se advierte que "las políticas comerciales tienen ganadores y perdedores, pero el principal mensaje del Fondo sigue siendo que en un ambiente de conflicto comercial generalizado, lo más probable es que todos pierdan".

En cuando al crecimiento latinoamericano, además del envión de Brasil se destaca la importante participación de México, teniendo este pronósticos de 2,3% este año y 3% el próximo.