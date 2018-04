"4 puntos por encima de la inflación"

BUENOS AIRES, 23 (NA).- El director de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, defendió ayer la reforma previsional al señalar que con las fórmulas anteriores de movilidad los aumentos de los haberes "fueron menores que la inflación", mientras que con el nuevo mecanismo de actualización "va a estar 4 puntos por encima".

"Sino no sé si no estaría dispuesto a irme. Pero yo cumplo con mi palabra y lo pusimos por escrito, así que hay un compromiso fuerte", sostuvo el funcionario durante una entrevista con Radio Milenium.

Entre otras cosas, explicó que "hasta el 2009 no había fórmula de movilidad" y que "la que se vota en 2009 no podía contener a la inflación porque no había cifras confiables".

En este sentido, el director de la ANSeS confió en que el nuevo modelo de cálculo "es mejor que el anterior" y aclaró que eso "lo vamos a saber al final del año".

"Hay jubilados que piensan que su jubilación va a ser menor.

Cuando vean que se las aumentaron van a decir me vendieron pescado podrido ", sostuvo.

Basavilbaso destacó que firmó un documento en el que promete que los haberes "van a estar 4 puntos por encima" de los aumentos en los precios.

"Es decir, vamos a dar más que inflación. Porque, a parte, si la inflación es mayor, la movilidad va a ser mayor y, de esta manera, el jubilado queda cubierto", resaltó Basavilbaso.

Por otra parte, el funcionario dijo que "en diciembre se discutieron otras cosas" en el Congreso que "iban más allá" de la ley de reforma previsional.

"A los abuelos les dolió la violencia de argentinos contra argentinos. También creo que se aprovechó mucho políticamente, había gente que estaba jugando a otra cosa. Se discutía gobernabilidad", opinó al respecto.

Finalmente, Basavilbaso detalló que "no existen más las jubilaciones de privilegio", sino que "hay regímenes especiales" para que algunos beneficiarios "paguen diferencial", pero que "la movilidad es diferente en función a los aportes que se realizan".

"Me encantaría que la mínima sea mayor y trabajamos para eso.

Con la reparación histórica un millón ochocientas mil jubilaciones salieron de la mínima", agregó.