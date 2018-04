El caso Agüero

El 25 de junio de 2014 la Selección Argentina jugaba el último partido de la fase de grupo en Porto Alegre ante Nigeria; eran tiempos donde todavía, por el nivel de juego colectivo, no se dejaba ver quién sería unas semanas después, uno de los finalistas del Mundial disputado en Brasil. A los 38` del primer tiempo, Sergio Agüero dejaba el partido por una molestia en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que luego se confirmaría como un desgarro, que de acuerdo a los protocolos de recuperación, lo dejaba fuera de la competencia.

La historia cuenta que, en tiempo récord, el delantero se recuperaría, ingresando para el segundo tiempo en el partido de cierre ante los alemanes en Rio de Janeiro. No obstante ello, estuvo ausente en los cruce definitorios con Suiza, Bélgica y Holanda, inactividad que le hizo perder ritmo de juego y un lugar entre los titulares, después del alta médica.

Ese antecedente frustrante para quién, todavía hoy sigue siendo figura de la Premier League, lo ha acompañado como un rémora a pesar que en las últimas temporadas, su prestación tuvo mayor continuidad y sus lesiones, un dato vinculado al pasado, pero, hace algunas semanas y a partir de un twitter, el propio jugador, confirmó que en el entrenamiento del Manchester City del 10 marzo, debió ser asistido por un dolor en su rodilla derecha, que inicialmente lo llenó de angustia, y que horas después, se convertiría en una confirmación que alivio a todos, ya que solo se trataba de distensión ligamentaria.

Esta historia se prolongó por distintos factores, a punto tal que, el Kun Agüero se sumó al plantel argentino que disputó los últimos amistosos en Inglaterra y España, partidos en los que no participó y solo, trabajo de manera diferenciada para intentar ganar tiempo en la recuperación. Sin embargo, y ante la continuidad de las molestias, el jugador decidió someterse a un artroscopia en Barcelona, ante la confusión, al menos del cuerpo médico de la Selección debido al hermetismo de este desenlace.

No estaba en los planes de nadie la intervención quirúrgica que estuvo a cargo del doctor Ramón Cugat, un especialista en cirugía ortopédica y traumatología que trabaja habitualmente con los futbolistas del Barcelona y que es un viejo conocido de Josep Guardiola. La operación, según trascendió, duró menos de 15 minutos y fue satisfactoria. Se trató de una limpieza interna de la rodilla izquierda en la que el Kun arrastraba molestias desde hacía más de un mes producto de un síndrome meniscal. Como el dolor no le daba tregua decidió viajar para ver a Cugat y operarse. En definitiva, después de varios ambages, el ex delantero de Independiente y actual goleador del City, estará inactivo durante 4 semanas para después, iniciar una rehabilitación que lo deje, en las puertas del mundial, en condiciones óptimas de competencia, pese a un cierto escepticismo que ha crecido en el campamento nacional.



SAMPAOLI Y OTRA GIRA

DE PERSUACION

Seis países, 22 jugadores y un mismo objetivo: conversar con todos los posibles convocados para la lista de 35 que tendrá que entregar el 14 de mayo y que el 4 de junio se reducirá a los 23 “elegidos”. Jorge Sampaoli inicia su gira por Europa, la última previa a la Copa del Mundo, para cerrar los últimos detalles de cara a Rusia.

Empezó por Lionel Messi, en las últimas horas aprovechando que el partido del Barcelona ante Sevilla, se jugó el sábado, y a pesar que volverá para el gran Derby español en 7 de mayo, prefirió repasar enseguida su plan de trabajo y porque no, consensuar con el capitán, los nombres más controversiales o aquellos de los que todavía, se tienen pocas certezas. Luego completará las visitas en España con Ever Banega, Gabriel Mercado y Sergio Agüero, quien se encuentra en Barcelona luego de la artroscopia a la que fue sometido el martes.

Sampaoli continuará su travesía por Liverpool (Ramiro Funes Mori), Manchester (Sergio Romero, Marcos Rojo y Nicolás Otamendi), Londres (Manu Lanzini, Willy Caballero, Erik Lamela), Amsterdam (Nicolás Tagliafico), París (Ángel Di María y Giovani Lo Celso), Roma (Diego Perotti y Federico Fazio), Turín (Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín), Milán (Lucas Biglia y probablemente Mauro Icardi) y Lisboa (Marcos Acuña y Eduardo Salvio).A los únicos jugadores que no visitará son a los que juegan en Rusia (Matías Kranevitter, Leandro Paredes y Emiliano Rigoni), México (Nahuel Guzmán) y China (Javier Mascherano).

Hasta el momento, el DT de la Albiceleste se reunió con los siete futbolistas del medio local que tiene en planes para la lista de 35: Franco Armani y Enzo Pérez de River, Pablo Pérez y Cristian Pavón de Boca, Maxi Meza y Fabricio Bustos de Independiente y Lautaro Martínez de Racing.

De esta manera, cuando regrese al campamento de Ezeiza, el veredicto del primer corte de las nominaciones, será la respuesta oficial para terminar en parte, con las especulaciones, que por estos días, son el común denominador que atraviesan el ànimo de los futboleros. Es evidente que los riesgos de las lesiones obligan a Sampaoli a estar con la guardia alta y con un plantel potencial, más amplio. La lesión de Agüero por ejemplo, reflotò a Mauro Icardi, una pieza que estaba casi descartada. Así será hasta principios de junio.