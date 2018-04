Todo lo sucedido, posiciones y lo que viene en el Preparación

El torneodedepuso en disputa su cuarto capítulo y en la tarde de ayer se jugó la totalidad de la fecha.A continuación los resultados registrados en cada encuentro:Libertad E.C. 0 vs San Martín 3, Bochazo 1 vs Atlético (M) 1. Libre: Talleres (MJ).Santa Clara 2 vs Zenón Pereyra 1, Josefina 4 vs La Hidráulica 1. Libre: Atl. Esmeralda.Roca 2 vs Vila 2, Aldao 3 vs Moreno 2. Libre: Bella Italia.Ataliva 1 vs Tiro Federal 2, Ind. San Cristóbal 0 vs Unidad Sancristobalense 0.Atlético (MJ) vs. Libertad E.C., San Martín vs. Talleres (MJ). Libre: Bochazo.La Hidráulica vs. Sp. Santa Clara, Zenón Pereyra vs. Atlético Esmeralda. Libre: Dep. Josefina.Moreno de Lehmann vs. Sp. Roca, Arg. Vila vs. Dep Bella Italia. Libre: Dep. Aldao.Tiro Federal vs. Ind. San Cristóbal, Unidad Sancristobalense vs. Independiente Ataliva.Bochazo 10, puntos; Talleres (MJ) 6; Atlético (MJ) 4; San Martín 3;Libertad E.C. 0.Josefina 7, puntos; La Hidráulica 6; Santa Clara 6; Atl. Esmeralda 4; Zenón Pereyra 0.Independiente Ataliva 7, puntos; Tiro Federal 7; Unidad Sancristobalense 6; Independiente San Cristóbal 1.Arg. Vila 7, puntos; Bella Italia 7; Dep. Aldao 5; Sp. Roca 2; Moreno 0.