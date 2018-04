Los robos a viviendas

DV- En la gestión de la Fiscalía Regional uno debe fijar prioridades de investigación. A la víctima de cualquier hecho delictivo no le podemos responder con estadísticas, porque quien sufre un delito -ya sea una tentativa de homicidio, un robo o una violación- es una situación traumática y más aún si hay violencia, y es atendible este reclamo de la ciudadanía.Lo que sucede es que determinados hechos delictivos son más difíciles de investigar por las peculiaridades del hecho. Los robos de viviendas son hechos que usualmente son furtivos, es decir que no hay testigos, no están los dueños de casa, quienes delinquen hacen un estudio previo de la situación para tener las mejores chances de éxito.Yo tomé la decisión de asignar la investigación de determinados fenómenos delictivos a los fiscales. Una de mis prioridades es la persecución penal del fenómeno delictivo de robos a inmuebles, venimos trabajando en ese sentido para establecer primero una estadística seria y confiable como primer diagnóstico para tener mayores posibilidades de éxito en la investigación de estos robos. Esta es una de las prioridades y ya asigné a uno de los fiscales esta tarea. Vamos a establecer los procesos de trabajo y cuando vayamos estableciendo los resultados en la estadística, vamos a ir brindando información en ese sentido.Si quiero manifestar que este tipo de delitos es una de las prioridades [de la Fiscalía Regional] en cuanto a su persecución penal. No estamos desentendidos, es un fenómeno delictivo de preocupación, asigné el tema a uno de los fiscales, sabiendo que tiene una alta tasa de no individualización y es uno de los desafíos de la Fiscalía. Sabemos que es una tarea muy difícil, que no va a dar resultados en lo inmediato, pero sí tenemos claro de qué forma debemos trabajar para obtener mayores resultados junto a la PDI y el resto de los cuerpos policiales que se dedican a la investigación, también la Unidad Regional V.