Roberto Medrán, aquel ”arquero goleador”

Hace pocos días se cumplieron 30 años del recordado gol histórico de arco a arco que convirtió Roberto Medrán jugando para el Deportivo Mandiyú de Corrientes. Fue un 8 de abril de 1988, marcando un antes y un después en su carrera. Pionero en arqueros goleadores, si lo hubiese convertido en estos tiempos seguramente su conquista ya estaría dando la vuelta al mundo gracias a las redes sociales y a los canales deportivos de TV. Pero en Youtube aún se lo puede ver más allá de que su calidad no es HD. Esa tarde, el equipo correntino se floreaba con un 7 a 0 como local ante el Deportivo Maipú de Mendoza en el viejo Nacional B 1987/88, por la 35ª fecha. Con figuras rotulantes como Pedro Barrios, José Pepe Basualdo, Martínez, Adolfino Cañete, entre otros, el elenco del viejo y recordado Juan Manuel Guerra, que venía puntero, se preparaba para ascender a Primera División. A los 13’ del segundo tiempo, el 2 a 0 llegó de manera asombrosa. Es que nuestro rafaelino Beto Medrán lo convirtió de arco a arco. Su víctima fue Orlando Murcia y así lo rememoró ante LA OPINION. “Fue algo inesperado para mi y para todos. La jugada se inició luego de haber descolgado un centro y con la pelota en las manos llegué hasta el borde del área grande. Jugaban Coquito Rodríguez y Oddine, los dos delanteros de punta que tenía Mandiyú en ese momento, y apunté a ellos dos allá arriba. La pelota llegó hasta el otra área, picó, Oddine intenta controlarla, Murcia, que era el arquero del elenco mendocino salió e interpretó que iba a parar, pero el balón le pasó por arriba y se metió dentro del arco. El árbitro Juan Carlos Biscay, en ese momento, da el gol y me señalaba a mi con el dedo, dándome el gol. Entonces, la gente empezó a gritar ese gol y esa jugada insólita que después tuvo mucha repercusión y mucho tiempo en vigencia. Muchos decían que había mucho viento y que ese factor contribuyó para que la pelota vuele y viaje tan lejos, pero la realidad es que había poco viento. Se jugaba con una pelota chica y pesada, que tenía una estrellita en el medio, y no se movía tanto como se mueven ahora. Mi virtud no era ponerla al pecho del compañero en el mediocampo, sino pegarle lejos. Fue una circunstancia de juego que no esperaba, al igual que Murcia. Personalmente, no soy de verlo muy seguido en internet, salvo algunas veces cuando estoy aburrido. Fue un gran momento que ya pasó, porque ahora mi cabeza está metida en Ferro. Aunque siempre es lindo recordar cosas que uno vivió. Soy más reconocido en Corrientes que acá..."



EL DIA DESPUES

“Ese fue el primer gol de arco a arco que hizo un arquero en la vieja Nacional B. Y los días posteriores fueron normales, más allá de que se habló de ese gol por varios días más. Pero no le di mucho importancia porque estaba mentalizado y ansioso en ganar el campeonato y lograr el ascenso a Primera División, porque teníamos un gran equipo con jugadores importantes. La gente empezó a corear mi nombre más seguido durante los partidos. Pero fueron semanas lindas y momentos históricos que uno tuvo la suerte de vivir en el fútbol, que te da un poco de cada cosa, alegrías y tristezas. Ese año, aparte de hacer el gol, pudimos ascender y por suerte nos fue bastante bien a todos. Posteriormente, el arquero fue evolucionando y empezaron a aparecer varios que hacían goles, ya sea de penal o de tiro libre o de cabeza, como por ejemplo José Luis Chilavert, Carlos Bossio, Sebastián Cejas, Saja, Mario Cuenca, Luchetti, Rogerio Ceni, Ahora ya es normal que un arquero patee penales, como Sebastián Bértoli y Luis Ardente, entre otros. Una sola vez me tocó patear un penal, y fue en la Liga Rafaelina, cuando jugaba para Atlético y contra un equipo de Esperanza. Me lo atajó el arquero, y a partir de allí no lo hice nunca más”.



RECORD DE INBATIBILIDAD

Más allá de ese gol, al Beto también se lo recuerda por alcanzar una cifra de imbatibilidad en LRF. “Nunca pensé que iba a estar tantos minutos sin recibir un gol. Fue otra de las cosas insólitas. Estaba jugando en Estudiantes de Río Cuarto y el ‘9’ me fue a buscar. Se gastó mucho dinero porque compraron el pase y cuando vine el técnico era el Pelado Veronesse, que quería armar un equipo importante porque hacía muchos años que 9 de Julio no salía campeón. Me hicieron un gol en el primer tiempo, fue el Flaco Riberi en cancha de Atlético, donde ganamos 2 a 1. Y después tuvimos la suerte de que no nos conviertan más durante casi todo el torneo, hasta en la anteúltima fecha, en cancha de Ferro, un día de mucha lluvia. Y ahí murió la racha invicta de 1.267 minutos. Fue en 1982. El periodismo también habló mucho de eso. Pero lo más importante es que el “9” pudo volver a salir campeón luego de 17 años”. Esa cifra sigue siendo una de las más altas del fútbol argentino, ya que en Primera División, Carlos Barisio, arquero de Ferro Carril Oeste, entre el ‘78 y el ‘82, llegó a 1.075 minutos invicto.



TAMBIEN EZEQUIEL

Para no ser menos que el Beto, su hizo Ezequiel, ex arquero de Atlético y Boca, entre otros, también se dio el lujo de hacer un gol. Fue en noviembre de 2012 jugando para Cobresal de Chile en la victoria por 2 a 0 ante su ex equipo, La Serena. “Fue de cabeza a la salida de un córner, y que sirvió para zafar del descenso. Y bueno, que él haya hecho también un gol es otra de las anécdotas inolvidables que te dejó el fútbol. Su carrera me ha hecho también muy feliz. Pudo conocer el mundo gracias al fútbol y lo pude seguir y ver”.



NADA PENDIENTE

“Estoy muy agradecido con la gente y con el periodismo de Corrientes, que siempre me llama. Uno ha dejado un lindo recuerdo allá, y también acá. El fútbol me dio mucho y también le he dado mucho. Mientras tanto, me siento muy cómodo y feliz en Ferro.



TRAYECTORIA

Medrán se formó en Ferro y debutó en Primera en Atlético a los 16 años. También pasó por Unión de Santa Fe, Estudiantes de Río Cuarto, 9 de Julio, Sportivo Belgrano, Rosario Central, Mandiyú de Corrientes (8 años) y se retiró a los 38 en Patronato. Jugó 18 años en Primera. Luego fue fue entrenador de arqueros en Atlético junto a Sergio Podio y como DT dirigió a Ramona, Quilmes, 9 de Julio y Ferro, este último en varias ocasiones.