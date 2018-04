CRAR cayó con Regatas

CRAR llegaba con la ilusión que genera jugar toda final pero sabiendo que su principal objetivo está puesto en el próximo sábado, cuando esté visitando a CRAI en la Autopista, en el inicio del TRL 2018. Ayer, el elenco rafaelino perdió con Regatas de Resistencia 23-18 y de esta manera los de URNE se quedaron con la Copa Ersa en el Torneo de las Tres Uniones del Río Paraná.El encuentro fue parejo y si bien al equipo conducido por Enrique López Durando le costó los primeros minutos, pudo revertir ese comienzo adverso en el marcador con inteligencia y eficacia. Así dio vuelta un 0-6 con tries de Gastón Epelbaum y Gino Catán, más dos penales y una conversión de Pablo Villar para irse al descanso 18-9 arriba en el tanteador. En el complemento sufrió un par de amarillas en sus forwards, casi en simultáneo, y los chaqueños aprovecharon su momento. Con el empuje de sus delanteros arrinconaron al “Verde” en sus 22 y no hubo defensa que resista la embestida. Con dos tries desde el scrum Regatas lo dio vuelta y se llevó la victoria por 23 a 18.Se terminaron los partidos preparatorios para CRAR y ahora llega la hora de la verdad. El próximo sábado estará dando comienzo a la XIX edición del Torneo Regional del Litoral y en su regreso al primer nivel intentará comenzar con el pie derecho.