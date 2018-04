Otra vez arrojan basura en caminos rurales

Lamentablemente, otra vez arrojaron todo tipo de basura el jueves pasado en el camino público Nº 15, unos 1.000 m paralelo a la calle Marchini, barrio 2 de Abril, pero ya es zona rural al sureste de Rafaela, que se repite en los caminos laterales y en otros lugares de nuestra ciudad, según informaron fuentes confiables a un cronista de LA OPINION."Tuvimos que hacer limpieza de los caminos para poder pasar con los camiones lecheros y de hacienda, arrojando restos plásticos, vidrios, sillas, restos de construcción. El Municipio se hará cargo de juntar la basura, pero no es la cuestión porque la gente sigue con la mala educación", expresó en voz alta e indignado por la repetición de esta situación en los últimos años.Por el lugar hay un cartel que reza: "Prohibido arrojar basura, fuertes sanciones, multas a particular $ 627 y a empresas $ 6.270, ordenanza Nº 4404". Al respecto, los vecinos productores del lugar denuncian públicamente el tirado de basura porque según dijeron a este diario da pena ver la basura en bolsas de consorcio.La Municipalidad debería estar un poco más atenta en qué momento realizan este tipo de malas prácticas, seguramente a la noche o de madrugada y aplicar las sanciones como las mencionadas en el cartel de referencia sino es "letra muerta", porque se trata de vecinos inescrupulosos que se movilizan en autos y camionetas.A decir verdad, se muestra la falta de educación en algunos rafaelinos de tirar la basura en caminos rurales, cuando hace años el Municipio ofrece distintos servicios domiciliarios: separación de residuos diaria (biodegradables y no degradables), la basura mensual dividida en cuatro cuadrantes de la ciudad y la estación de residuos frente al cementerio municipal. Urge utilizar poder de policía del Ejecutivo con sanciones a los infractores...