Liga: la Quinta con partidos prometedores

El torneo Apertura dede, que se puso en marcha el viernes a la noche con el buen triunfo de Argentino Quilmes en Sunchales ante Unión, se completará en la tarde de hoy con la disputa de los restantes seis cotejos, todos desde las 16 hs.En barrio Los Nogales hay promesa de partido. Ferrocarril del Estado estará recibiendo al líder Ben Hur, mientras que otro de los encuentros prometedores para la jornada de hoy es el que jugarán Sportivo Norte ante el Deportivo Ramona.La “BH” lidera con 10 puntos y llega tras golear a Florida de Clucellas por 4 a 0, mientras que Ferro viene de caer por la mínima en su visita a Brown en San Vicente.El escolta del elenco del sur de la ciudad es Sportivo, que ilusionado con dar pelea bien arriba en el torneo, hoy estará recibiendo al “Depor” que viene de caer 1-4 con Atlético. Los dirigidos por Javier Berzero llegan tras ganar 4-1 en Tacural, previa victoria en el clásico ante Quilmes por 2 a 0.Ferrocarril del Estado vs Ben Hur (Mauro Cardozo), Florida de Clucellas vs Peñarol (Silvio Ruíz), Sportivo Norte vs Deportivo Ramona (Franco Ceballos), Atlético de Rafaela vs Dep. Libertad (Enrique Calderón), 9 de Julio vs Brown de San Vicente (Roberto Franco), Argentino de Humberto vs Deportivo Tacural (Víctor Colman).LasBen Hur 10, puntos; Sportivo 9; Quilmes 9; Brown 8; Peñarol 7; Libertad 7; Ferro 7; Atlético 6; 9 de Julio 6; Tacural 4; Unión 2; Florida 2; Humberto 2; Ramona 1.Este domingo se disputará íntegramente la cuarta y penúltima fecha del torneo Preparación de la Primera B liguista y en algunas zonas ya pueden quedar definidos, los primeros lugares. El programa de la fecha 4 del Preparación:Libertad E.C. vs San Martín (Guillermo Tartaglia), Bochazo vs Atlético (M) (Raúl Rodríguez). Libre: Talleres (MJ)Santa Clara vs Zenón Pereyra (Rodrigo Pérez), Josefina vs La Hidráulica (Javier Simoncini). Libre: Atl. Esmeralda.Roca vs Vila (Gonzalo Hidalgo), Aldao vs Moreno (Claudio González). Libre: Bella Italia.Ataliva vs Tiro Federal (Angelo Trucco), Ind. San Cristóbal vs Unidad Sancristobalense (Ariel Gorlino).Bochazo 9, puntos; Talleres (MJ) 6; Atlético (MJ), 3; Libertad E.C. 0; San Martín 0.La Hidráulica 6, puntos; Josefina 4; Atl. Esmeralda 4; Santa Clara 3; Zenón Pereyra 0.Independiente Ataliva 7, puntos; Unidad 5; Tiro Federal 4; Independiente San Cristóbal 0.Bella Italia 7, puntos; Vila 6; Aldao 2; Roca 1; Moreno 0.