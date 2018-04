Viano-Molardo brillaron en la noche de Ramona

Con la disputa de una carrera que se vio jerarquizada por pilotos invitados de reconocida trayectoria, el Midgets Show and Power inició el pasado viernes su Torneo Oficial 2018 en el circuito "Raúl Caligaris" de Ramona.

El espectáculo, organizado por el Centro Cultural y Deportivo, tuvo un buen marco, ya que se cortaron aproximadamente 1.000 entradas, en una noche que tuvo como protagonistas excluyentes a Gastón Viano y Cristian Molardo.

Los oriundos de Morteros fueron imbatibles a lo largo de toda la jornada y se quedaron con los mejores tiempos en sus respectivas clasificaciones, además de imponerse en las finales que se desarrollaron en el trazado ramonense.

Merece un párrafo especial lo realizado por Gabriel Maletto, quien volvió a competir luego de 17 años y ocupó el segundo lugar en la final de invitados (favorecido por un recargo aplicado a Marcos Zbrun), ratificando que sus condiciones se mantienen intactas.

Clasificación (titulares): 1º Gastón Viano; 2º Adrián Bonafede y 3º Gonzalo Zurbriggen.

Clasificación (invitados): 1º Cristian Molardo; 2º Mariano García y 3º Marcos Zbrun.

Final A (titulares): 1º Gastón Viano; 2º Gonzalo Zurbriggen; 3º Adriel Viano; 4º Mauricio Ferrero; 5º Adrián Bonafede; 6º Gustavo Toffoli; 7º Matías Schanz; 8º Diego Haspert; 9º Jorge Destefani; 10º Martín Lucarelli; 11º Leonardo Rinaudo; 12º Franco Gerbaudo; 13º Diego Lucato; 14º Emiliano Manera; no clasificaron Fernando Merke y Pablo Baronetto.

Final B (titulares): 1º Ariel Basano; 2º Angel Gaggi; 3º Daniel Perusia; 4º Hugo Valsagna; 5º Carlos Lucato; no clasificaron Sebastián Vila, Emiliano Scalvasio y Germán Gorlino.

Final A (invitados): 1º Cristian Molardo; 2º Gabriel Maletto; 3º Leonardo Sterpone; 4º Marcos García; 5º Marcos Zbrun; 6º Rafael Pons; 7º José Kunz; 8º Nicolás Scándalo; 9º Pablo Bailetti; 10º Javier Tortone; 11º Nicolás Grosso; no clasificaron Vanesa Foschia, Néstor Bosio y Matías Baronetto. Participaron también Alberto Scalvasio, Marcos Bottazzi y Ricardo Pratto.