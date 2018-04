Docentes aceptaron la propuesta del Gobierno

Llegó a su fin el conflicto salarial entre el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y los maestros. Y fue de mutuo acuerdo, con la votación de los afiliados de los gremios y no por decreto. Así lo resolvieron los docentes, tanto de AMSAFE como de SADOP, en el mediodía de ayer, luego de que el martes recibieran una nueva propuesta por parte de la administración de Miguel Lifschitz, con mejoras en las condiciones de pago.

Un indicador del cambio de ánimo entre los docentes se había dado el miércoles cuando la asamblea departamental de Rosario presentó tres mociones, y por primera vez una de ellas claramente se expresó a favor de la aceptación.

En el caso de los docentes públicos de AMSAFE, votaron más de 32 mil docentes, y se computaron 20.960 votos por la positiva, contra 11.013 negativos, 133 en blanco, 29 nulos y 59 abstenciones. En Sadop, en tanto, emitió un comunicado en su sitio oficial de internet, pero no daban a conocer datos numéricos de la votación, pero se impuso por clara mayoría la moción de aceptación.

El número ofrecido es el mismo que con anterioridad. Pero AMSAFE hizo una salvedad: se incorporó el 1.1% de diciembre pasado. Esto hizo que el 18% ofrecido sea "real" y no un 16.9% de incremento. Recordemos que, además de esta modificación, el principal cambio es que -luego de un pedido de UPCN- se determinó que la “cláusula gatillo” de actualización automática no se aplique recién al final del período abarcado por el acuerdo, sino por tramos, cada vez que la inflación supere el porcentaje de aumento otorgado.



SATISFACCION

“Una consideración que hacer con respecto a la moción que se impuso, a la aceptación, tiene que ver con que planteó una serie de exigencias como el pago urgente en la complementaria del aumento, el cumplimiento de cada uno de los puntos de la asamblea, el concurso de secundaria. Cada uno de los puntos que fueron planteados en el acta plantea que haya con urgencia un trabajo urgente en las comisiones técnicas específicas que son comisiones de trabajo y de estabilidad laboral para garantizar esto. Lo mismo que, por supuesto, la exigencia del cumplimiento de la cláusula gatillo tal cual está redactada en el acta”, argumentó Sonia Alesso, en el caso de los docentes públicos.

También consideró “clave” que la cláusula gatillo se aplique ya si la inflación supera el 9 % otorgado en el primer tramo del aumento, ante la previsión de que excederá los cálculos del gobierno nacional.

“Creo que es importante en el sentido de no perder poder adquisitivo. Estamos en claro que es un contexto muy difícil para todos los trabajadores, no sólo se está discutiendo techo salarial sino también despidos”, añadió.

"Los docentes manifestaron en la asamblea la necesidad de continuar la lucha contra los fuertes tarifazos que golpean nuestros bolsillos y ponen en riesgo el poder adquisitivo de los salarios" expresó Patricia Mounier, Secretaria General de la seccional Santa Fe del SADOP, quien además remarcó: "Es necesario que el Gobierno tome nota de esto y de respuesta a los santafesinos y santafesinas que cada día reciben en sus casas facturas que impactan negativamente sobre el salario de los trabajadores"