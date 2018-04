Concejo: autoconvocados piden declarar la emergencia tarifaria

Como estaba previsto, en el mediodía de ayer tuvo lugar la reunión en el Concejo Municipal pedida por los vecinos autoconvocados afectados por los tarifazos, especialmente de la EPE, ante la mayoría de los ediles (faltó Menossi).

En la oportunidad, presentaron un proyecto de resolución, pidiendo declarar la emergencia tarifaria en materia de servicios públicos en el Municipio de Rafaela por el lapso de un año; instruir al Ejecutivo a que utilice todos los mecanismos legales a su alcance para asegurar el acceso los servicios públicos esenciales a los habitantes de la ciudad; garantizar la protección tarifaria a los electrodependientes establecida por la ley nacional 27.351; solicitar a los ejecutivos nacional y provincial la suspensión de los aumentos vigentes y la prohibición de nuevos incrementos durante el plazo de vigencia de la emergencia declarada.

Se trata de un borrador que fue planteado por los vecinos y ahora será corregido y pulido técnica y políticamente por los integrantes del cuerpo legislativo para ser tratado como único tema durante una sesión extraordinaria (propuesta por Evangelina Garrappa) prevista para el miércoles a las 14 horas frente al edificio de la EPE en bulevar Santa Fe. En realidad al término del encuentro había quedado en principio para las 13 pero es la hora de ingreso a la escuela Mistral, que está frente a la sede de la empresa de energía.

En este sentido, las autoridades legislativas tienen que definir las cuestiones logísticas para su realización: dónde tendrá lugar si en la vereda o en la calle (si fuera así hay que cortar la avenida para garantizar la gente que concurra y evitar los ruidos de los autos), el sonido (para que todos puedan escuchar correctamente), la seguridad (para evitar problemas y no se desmadre), si hubiera mal tiempo (como está pronosticado), entre otros.

Al mismo tiempo, también se definió que el martes entregarán un petitorio del mismo tenor al gobernador Lifschitz cuando venga a Rafaela, en el marco de la firma del convenio entre la Provincia y la CGT por los 50 lotes ubicados en el noreste de la ciudad, estando previsto que sea recibido primero en la sede de la UOM en calle Arenales 352.

Otra vez fue escuchado un "rosario" heterogéneo de padecimientos de los ciudadanos comunes y de los comerciantes, siendo una de las voces cantantes Miguel Murillo, quien expresó que "la situación es acuciante, no es de ahora", citando las decisiones que tomaron los municipios de Almirante Brown y Salto, donde declararon la emergencia. También recordó que en 2016 se habían juntado 3.000 firmas.

A su turno, el presidente del Concejo Lalo Bonino leyó los tres proyectos de resolución aprobados sobre esta problemática en particular, presentados por Silvio Bonafede (5 de abril), bloques del PJ y Cambiemos (12 de abril).

Los autoconvocados deslizaron en voz alta que en caso de que las autoridades locales (DEM y concejales) no se hicieran cargo de este problema poniéndose al frente del reclamo, estarían en la situación de no pagar las tarifas e incluso cortar las rutas 34 y 70, para que así se enteren las autoridades provinciales y nacionales.

Lisandro Mársico aclaró una y otra vez que esta movida solamente tiene un efecto político, pero no de carácter jurídico como puede ser la suspensión de los aumentos (como ocurrió en San Cristóbal), ante la sorpresa de los presentes.

Según mencionó Jorge Muriel, la Defensoría del Pueblo de la Provincia no puede presentar un recurso de amparo invocando la ley 10.000 de intereses difusos, pero sí se podría reclamar una tarifa social para pymes y ciudadanos con problemas.

En este contexto, este cronista de LA OPINION consultó al fiscal municipal Daniel Galoppo, quien aclaró que jurídicamente el que puede peticionar es justamente el Defensor del Pueblo (Raúl Lamberto) con una presentación judicial de carácter colectiva.

Sea como fuere, la cuestión es compleja por donde se la mire: la EPE con sus cuestionadas tarifas desde hace años (excesiva carga tributaria en general), los vecinos afectados por esta situación, la encrucijada de la clase política que no quiere pagar el costo político, el derroche de energía que hacen varios particulares y agentes de organismos públicos (usan el aire a menos de 24º o luces encendidas en edificios y la vía pública), el poco aprovechamiento de la luz solar (pantallas y calefones), siendo entonces la vía legal como un salvavidas a la hora de frenar este tipo de tarifazos: ¿no será el momento de consultar a expertos en la materia...?