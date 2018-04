El equipo ya lo tiene definido

Atlético de Rafaela se prepara para visitar el próximo lunes, 21 hs., a Sarmiento de Junín en lo que será el cierre de la 24° y penúltima fecha del torneo de la B Nacional.

Víctor Bottaniz ya tiene el equipo para dicho cotejo. Aunque aún el DT no lo confirmó, las últimas pruebas de “Lito” constituyen un puñado de fuertes indicios que dejan poco margen para las dudas. Incluso, aquellos que venían con algunas molestias físicas evolucionaron favorablemente y pudieron ser parte del entrenamiento táctico-futbolístico desarrollado en la mañana de ayer en el Predio del Polideportivo del Autódromo.

De no mediar inconvenientes la “Crema” tendrá tres modificaciones en relación al once inicial que viene de caer 2-0 ante Quilmes. Dos obligadas y la restante táctica. Wilfredo Olivera será el reemplazante del suspendido Lucas Blondel (5 amarillas) y Lautaro Navas tendrá su debut desde el minuto inicial en el lugar del lesionado Facundo Soloa. En tanto, Maximiliano Casa, recuperado de un desgarro, respondió bien en la semana y también estará desde el arranque ante Sarmiento, saliendo Jorge Velázquez.

De esta manera el equipo tendrá a Ramiro Macagno en el arco; en el fondo una línea de cuatro compuesta por Oscar Carniello, Olivera, Stéfano Brundo y Gianfranco Ferrero; en el medio campo Enzo Gaggi irá por la derecha y Ángelo Martino por la banda izquierda, mientras que el doble cinco lo conformarán el uruguayo Emiliano Romero y Navas; arriba: Casa y Mauro Albertengo.

El plantel albiceleste volverá a trabajar en la mañana de hoy y luego del mismo quedarán definidos los 18 que estarán viajando este domingo a Junín, para disputar el lunes el encuentro ante Sarmiento con arbitraje de Héctor Paletta.



SARMIENTO, EL RIVAL



Sarmiento de Junín (33) viene de caer 1-0 en su visita al Deportivo Morón, y si bien el DT Iván Delfino aún no confirmó el equipo titular que utilizará para enfrentar a Atlético de Rafaela, un probable equipo sería con: Fernando Pellegrino; Yamil Garnier; Lucas Landa, Ariel Kippes y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Guillermo Farré, Juan Caviglia y Gonzalo Bazán; Ignacio Cacheiro y Lucas Passerini.