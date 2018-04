Carrefour: sin despidos y con retiros voluntarios

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La empresa Carrefour y el sindicato de Comercio alcanzaron ayer, en el marco del procedimiento preventivo de crisis iniciado por la empresa, un acuerdo que prevé retiros voluntarios que se pagarán al 150% pero no despidos y recortes en los aportes patronales para la compañía. De la firma del convenio participaron el ministro de Trabajo, Jorge Triaca y directivos de la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y Carrefour Argentina, luego de diez reuniones entre la compañía y el gremio que encabeza Armando Cavalieri.

Fuentes de la cartera laboral aseguraron la empresa se comprometió a no realizar despidos, ni cerrar sucursales y que sólo aquellos empleados que lo requieran podrán acceder a los retiros voluntarios.

El acuerdo incluye tres puntos principales y en el primero de ellos Carrefour se "compromete a preservar los puestos de trabajo y solamente se realizarán acuerdos voluntarios con aquellos trabajadores que así lo deseen", informó la cartera laboral en un comunicado.

"Se prevé el acceso a cursos de capacitación del Ministerio de Trabajo para los trabajadores que accedan a los acuerdos voluntarios", indica el punto dos del convenio.

El tercero expresa que "la empresa otorgará beneficios adicionales en los casos de personas embarazadas, personas de mayor antigüedad, matrimonios".

La multinacional se había presentado al procedimiento preventivo de crisis alegando una fuerte caída en las ventas, lo que puso en riesgo la continuidad laboral de unos 19 mil empleados que tiene en el país.

No se dispondrán despidos pero la empresa abrirá un proceso de retiros voluntarios, que estará orientado a los empleados que están cerca de la edad jubilatoria y a quienes les conviene acogerse a una salida anticipada a cambio de una indemnización superior a la fijada por ley.

El Gobierno otorgará a la empresa beneficios sobre una parte de las contribuciones patronales que no impactarán en el salario ni en los cargas sociales del personal de la cadena de supermercados.

La firma del convenio se realizó en la Quinta Presidencial de Olivos y participaron el CEO de la filial argentina de la compañía, Rami Beitieh, el secretario general del gremio, Armando Cavallieri, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.