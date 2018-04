Situación de pasivos

La inflación hace estragos en las economías y presupuestos familiares, y con un efecto mucho mayor en los que tienen ingresos más bajos, como el caso de los jubilados que cobran el haber mínimo. Es que en los últimos 4 meses la canasta de los pasivos aumentó 10,08%, con lo cual está fijada en 19.290 pesos, cantidad de la que quedan al margen el 70% de los jubilados y pensionados, quienes no llegan a cubrir sus necesidades básicas.Estos son datos y un trabajo elaborado en tal sentido por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, estando en línea con la inflación, que en ese lapso que incluye diciembre, enero, febrero y marzo, fue de 9,9%.De acuerdo con esa "canasta" los adultos mayores deberán destinar mensualmente 3.986 pesos en alimentos, 3.894 en medicamentos considerando los descuentos, 5.670 pesos en gastos vinculados a la vivienda -donde se incluye un alquiler modesto-, más 1.942 en higiene y limpieza, 1.200 pesos en ropa, otros 1.002 pesos en servicios, 800 en transporte y 775 pesos en recreación. Lo que hace un total de 19.290 pesos para la canasta de necesidades mínimas de los pasivos. Reiteramos, eso en la ciudad de Buenos Aires, un lugar que antes siempre era considerado más caro que el interior, pero que desde el subsidio de tarifas -aunque están corrigiéndose siguen siendo más reducidas que en el resto del país-, transporte y algunos otros servicios, es más barato.Se señala que el valor de esta canasta marca la distancia con los haberes de la mitad de la clase pasiva que reciben la remuneración mínima de 7.660 pesos, pues ni siquiera con dos haberes similares en un mismo hogar se llega al piso fijado por la Defensoría.Si mal están los jubilados del más bajo escalón de la pirámide, peor aún se encuentran los que reciben pensiones no contributivas, quienes reciben sólo el 70% del haber jubilatorio mínimo, consistente en 5.362 pesos, al igual que los que reciben la pensión universal del adulto mayor que significa el 80% del haber, o sea 6.128 pesos.Es por estas razones de números, que el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, en ocasión de conocerse este informe, remarcó la necesidad que se produzca una recomposición de haberes con un aumento de emergencia, solicitando también que los jubilados a través de sus representantes participen del debate del Consejo del Salario.Respecto al deterioro de los haberes de la clase pasiva, el mismo se comenzó a acentuar en los últimos meses, ya que con el cambio de la fórmula de movilidad, en el mes de marzo reciente los jubilados y pensionados recibieron un aumento de 5,71% en lugar del 14,5% que hubiese correspondido con la fórmula anterior. Cabe recordar que los de más bajos ingresos fueron recompensados por esta única vez con un bono adicional de 750 pesos que se distribuyó entre 1,5 millón de jubilados, en tanto otros 3,3 millones recibieron 375 pesos, y el resto 1,7 millón con haberes superiores a 10.000 pesos no cobraron ninguna clase de compensación. Además, completando el repaso, más de un millón de pensionados por vejez e invalidez cobraron el bono de 375 pesos, al igual que los que cobran la pensión al adulto mayor.Es de recordar que en el presente mes de abril todos esos millones de jubilados y pensionados percibirán haberes menores que en marzo, ya que el plus compensador fue por única vez. El nuevo aumento será en el mes de junio, en este caso de 5,69% sin agregado de plus o bono, cuyo alcance en términos reales dependerá de lo que pase con la inflación de estos meses.Cuando se efectuó la reforma previsional, con el cambio de fórmula de aumentos anuales, desde el gobierno se remarcó con insistencia que no era para reducir recursos a los jubilados, sino que se trataba de una alternativa que significaba que nunca se recibiría menos que la inflación, pero ahora que esta última no está dentro de los niveles que esperaba el gobierno, queda a la vista que los pasivos estarán recibiendo ajustes menores que antes. En marzo estuvo el bono adicional y algo significó en la resignación del porcentaje resignado, pero ese agregado ya no estará más en junio, por lo cual el haber se irá distorsionando en el futuro.