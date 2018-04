Hockey: Josefina Salamano al Nacional

El entrenador Ariel Pérez Carli definió la lista de 20 jugadoras del seleccionado de la Asociación Santafesina de Hockey que disputará el Campeonato Argentino de Mayores, Zona Campeonato, del 10 al 13 de mayo en Buenos Aires.Dentro de la nómina consiguió un lugar la rafaelina Josefina Salamano. La ex jugadora de CRAR, actualmente en La Salle, será una de las atacantes de la escuadra santafesina que enfrentará a los mejores seleccionados del país.El listado de las jugadoras confirmadas por el cuerpo técnico es el siguiente: María Cecilia Pastor (La Salle), Magdalena Chemes (CRAI), Luciana Pimpinella (La Salle), Celina Traverso (Santa Fe RC), Carolina Arregui (CRAI), Ximena Mendoza (El Quillá), Celina Basilio (Banco), Carla Miraglio (El Quillá), Sol Villar (River Plate), Florencia Villar (CRAI), María Gracia Villar (River Plate), Corina Diez (La Salle), Stefanía Antoniazzi (El Quillá), Natalia Ravasio (Banco), Pilar de Biase (River), Yoana Aguilera (El Quillá), Georgina Bernia (Banco), Candela Carosso (El Quillá), Josefina Salamano (La Salle) y Milagros Escudero (CRAI).CRAR A PARANALa primera división del CRAR no tendrá actividad este sábado, pero sí las demás categorías. Las inferiores Sub 12, 14, 16 y 18 visitarán a Rowing en Paraná, y en Reserva jugará con Huracán.