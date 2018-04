Las chances de Argentina

La posible vuelta de la Fórmula 1 a la Argentina en 2020 se volvió prácticamente un tema de agenda dentro del mundo motor nacional. Esta vez, quien se refirió al tema fue Carlos García Remohí, titular de la CDA del Automóvil Club Argentino, y su postura fue muy optimista. Consultado sobre qué chances había en una escala del 1 al 10, García Remohí le puso un número interesante a las posibilidades del regreso de la F1 a la Argentina: “Es difícil poner una escala, pero creo que en 8 estamos”. “El ACA cumple con el papel de acompañar al Gobierno Nacional en las gestiones que se realizan para que regrese al país. Están ahí. Todos queremos tener a la Fórmula 1 en la Argentina. Depende de varias cosas. Pero siguen negociando”, le manifestó al sitio web de Carburando.

En relación a los pilotos argentinos que cuentan con mayores chances de correr en la F1 en un futuro, García Remohí señaló a Sacha Fenestraz, Marcos Siebert y Baltazar Leguizamón. "Son pilotos que han obtenido puntos FIA para obtener la Superlicencia. Depende de ellos, de lo que hagan en esta temporada y de los puntos que acumulen", analizó. "El año que viene, el que ande mejor de los tres, deberá pasar a una categoría más competitiva. Y ojalá, si vuelve la F1 a la Argentina, tengamos algún piloto. Eso es más complicado, pero la ilusión la tenemos”, agregó.

Asimismo ratificó que la CDA mantendrá el apoyo a los jóvenes pilotos: “Hemos colaborado con dos de los que están en carrera. Vamos a colaborar en ubicarlos, en que logren el mejor camino. Y si van a la Fórmula 2, hablaremos con el que sea para que se puedan sentar en el mejor auto. En cada categoría deben sentarse en el mejor auto. Si no, no sirve”.

En las últimas horas, Facundo Regalia manifestó que es el único que tiene méritos para llegar a la Fórmula 1. Al respecto, el dirigente opinó: "Facundo hizo una muy buena campaña en Europa. Como ahora no está corriendo, está fuera de conseguir esos puntos necesarios para alcanzar la Superlicencia”. En conclusión, García Remohí dijo que "el Gran Premio de la Argentina" es más probable que se concrete antes que la llegada de un piloto argentino a la Fórmula 1.



LOS PILOTOS

El objetivo del Gobierno argentino no sólo es recuperar el Gran Premio de Argentina de Fórmula 1 en 2020, sino también que en la grilla de esa competencia haya un piloto argentino. Por eso, Diego Santilli ya tuvo algunas reuniones con Sacha Fenestraz, Marcos Siebert y Baltazar Leguizamón para analizar una posible llegada a la categoría. Santilli y su jefe de gabinete, Luis Betnaza, tuvieron una charla con Baltazar Leguizamón en un encuentro en el que se interiorizaron de la actividad que realiza el joven de Capitán Sarmiento en los Estados Unidos y se comprometieron a allanarle los caminos para conseguir el apoyo necesario para poder con su crecimiento profesional. Leguizamón (17 años), quien competirá en la Fórmula Atlantic y en la Fórmula 3 Americas en este 2018, en los Estados Unidos, fue uno de los pocos pilotos que sumaron unidades FIA en las pasadas temporadas y desde sus primeros pasos en el automovilismo apuntó su carrera deportiva en el exterior y su perfil interesa en la dirigencia.

Pero Leguizamón no fue el único piloto con el que mantuvo una reunión Santilli, ya que su grupo de trabajo también se juntó con el padre de Sacha Fenestraz en Buenos Aires. Los dirigentes hicieron énfasis en la historia de vida del campeón de la F4 europea, que nació en Francia pero rápidamente fue a Córdoba donde transitó toda su niñez y adolescencia. El joven es integrante de la academia de pilotos de Renault Sport y este año no solo estará al mando del simulador de la F1 sino que además tiene previsto alguna jornada de ensayos con un auto de la escudería del rombo de temporadas pasadas. Mientras tanto, correrá en la competitiva FIA F3 europea.

Marcos Siebert es otro de los pilotos que despertó interés por su actuación en el exterior. El campeón 2016 de la Fórmula 4 italiana luego de vencer a Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón de Fórmula 1, tiene como representante a Eduardo Ramírez, empresario que tuvo un rol con varios pilotos argentinos durante las últimas dos décadas. Ramírez tiene un vínculo muy cercano con el Automóvil Club Argentino, con el que trabajó en conjunto en varios proyectos, y el ePrix de Buenos Aires fue uno de los últimos. Involucrado también en la etapa de renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, Ramírez también acercó a Siebert a Santilli. El vicejefe de Gobierno sigue muy de cerca la actividad del marplatense. A tal punto que el domingo lo felicitó por las redes sociales por el triunfo en la Euroformula Open, en Estoril. De concretarse, Buenos Aires no solo albergaría el Circo de extranjeros, sino que también pretende que los argentinos vuelvan a vibrar con la presencia de un piloto nacional en la pista. Como sucedió hace 20 años con Esteban Tuero.



¿Y PECHITO?

De acuerdo al sistema implementado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) desde 2015, para obtener la Súper Licencia de Fórmula 1 hay que sumar un mínimo de 40 puntos. Hasta el momento solo cinco pilotos de nuestro país integran la lista de 538 postulantes. Hasta el momento, y de acuerdo a la acción que los representantes argentinos han conseguido en las temporadas 2015/2016/2017, quien mejor posicionado está es José María López; el cordobés suma 42 puntos, producto de tomar dos de sus tres títulos mundiales en WTCC, la temporada de Fórmula E y el WEC.