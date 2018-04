La lluvia fue protagonista

El clima fue el principal protagonista del primer día de actividad del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay, sede de la cuarta fecha del certamen. La lluvia impidió el normal desarrollo tanto de buena parte de los entrenamientos como de la clasificación, a tal punto que en la última sesión mencionada nada menos que tres de los cuatro grupos participantes giraron en condiciones de piso mojado.Debido a esta situación, los únicos que clasificaron con el asfalto seco fueron los que ocuparon los nueve primeros lugares. Entre los que participaron de aquel grupo (el primero en salir a pista), se destacó Valentín Aguirre (Dodge), que se quedó con la "pole" provisional, al marcar 1m28s382. A 2/10 culminó Juan Tomás Catalán Magni (Ford), mientras que Juan Bautista de Benedictis (Ford) ocupó la 3ª ubicación, a 8/10. Sebastián Diruscio (Dodge) y Mathias Nolesi (Ford) completaron el quinteto de punta, por delante de Luciano Ventricelli (Ford), Nicolás Cotignola (Torino), Nicolás Trosset (Dodge) y Juan Martín Bruno (Dodge), que completaron los nueve mejores. El 10°, Leonel Pernía (Ford), fue el mejor de los grupos restantes. El tandilense (que fue parte del último cuarto) terminó a ¡9 segundos! del “poleman” provisional y a 4s5 de quién lo precedió, Bruno. Debido al complejo clima, no sorprendieron las ubicaciones finales de Jonatan Castellano (Dodge; 37°), Christian Ledesma (Chevrolet; 38°) y Gastón Mazzacane (Chevrolet; 31°), los tres mejores del campeonato. En tanto, el rafaelino Nicolás González, con Torino, finalizó en el puesto 27 con un tiempo de 01:39.254.Para hoy no se esperan lluvias, por lo que los tiempos de esta tarde no tendrían mayor injerencia en el resultado final de la clasificación.