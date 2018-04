Sensaciones y sentimientos

¿QUIEN NECESITA DEL OTOÑO?Tiene la costumbre de llegar sin que lo llamen.Ni siquiera le importa que no lo esperen o averiguar si alguien desea su presencia.Como en la canción de Víctor Heredia, él se vale del elemento natural (“La lluvia y el viento, eran dos hermanos…”) para anunciar que ya se ha instalado y que los humanos deben olvidarse por un largo período de esa fiesta para los sentidos que es el verano.Al otoño le gustaría decir que no es verdad que él sea portador de “necesarios” finales tristes, de nostalgias recién nacidas, de evocaciones crecidas en la ausencia.El quisiera decir que tal vez Trenet -autor de la sensitiva “Las hojas muertas”- insinuaba no un fin, sino un paréntesis necesario para que los árboles recuperen ese color verde vida que hace abrir los ojos y crecer las nuevas sonrisas y que, finalmente, Trenet hizo nacer belleza en una canción que además de su mensaje implícito, también habla de amor.Otoño es viento y como tal es la imagen de lo que transcurre y da paso a emotivas instancias nuevas.Como las hojas movidas por el aire vivo, los humanos viajan hacia rumbos por conocer. Son hojas sin límites de árboles rumbo a la gratificación de inesperados paisajes.Y por eso, pensándolo bien, no deberíamos lamentar el aparente abandono que nos hizo el verano.Porque va a volver. Y recordarnos, al llegar nuevamente, que lo hayamos criticado sin razón ni culpa. Nos dirá con toda justicia que somos desagradecidos porque nada es para siempre, o que continuamente estamos objetando lo que hay o, como expresión lapidaria para cerrar la cuestión, que siempre queremos lo que no podemos tener, y que solo sabemos producir objeciones a todo.Si. El otoño nos conoce. Hace años que nos trata y percibe nuestras sensaciones.Es, intensamente, una cuarta parte de nuestra vida y no por ser minoría tiene menos presencia y poder en nosotros.Tal vez filosóficamente no goce del estatus de otras estaciones. Por supuesto, la pérdida del brillo y la luz que hasta hace poco teníamos no es una feliz tarjeta de presentación.¿Quién puede hablar bien del otoño, entonces?¿Merece algún elogio? ¿Alguien vive mejor en otoño que en otras estaciones?Quizás podríamos intentar una especie de encuesta y hacerle la pregunta a los seres con capacidad de producir calor, sean o no humanos.Contestarán los creativos, habilitadores de luz y color puestos en prendas con intención de calor.Los poetas hablarán de brisas, aires y variados vientos amigos que nos acaricien.Los músicos, darán su mensaje haciendo cantar a las ramas que prometan nuevas hojas.Los pintores y fotógrafos nos llenarán de un necesario ocre para alumbrar nuestras sensaciones.Y nosotros responderemos desde el interior de nuestras dos casas -la material y la de nuestro hogar de piel- creando una intensa temperatura propia, aportando un clima eficazmente profundo y cálido, porque lo auténtico no necesita de limitados calefactores, y nos integraremos a un ambiente que tal vez no habríamos intuido cuando sufrimos (y lo manifestamos vivamente) al ver llegar la lluvia y el viento ¡y el frío!Hugo Borgna - Sandra CervelliniEspecial para “LA OPINION” de Rafaela