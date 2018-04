Afectados por tarifas hacen fuerte reclamo a concejales

Lo que parecía una sesión tranquila por el contenido de los 7 proyectos con despachos de comisiones, un grupo de vecinos afectados por los tarifazos, especialmente de la EPE, irrumpió en medio de la sesión ordinaria de ayer ante la sorpresa de los presentes.Cuando se estaba por tratar el punto e) del orden del día sobre "ruidos molestos", algunos de los visitantes -encabezado por un jubilado- empezaron a vociferar con "ruidos internos", exhibiendo carteles, contra los ediles para hacerse escuchar, con fuertes quejas por las exorbitantes tarifas, viviéndose fuertes momentos de tensión que produjo un cuarto intermedio, una de las primeras veces en la historia del cuerpo legislativo, a tal punto que Silvio Bonafede amagó con llamar a las "fuerzas públicas"..., irritando aún más a los autoconvocados.A los concejales no les quedó otra que avenirse hasta el sector donde estaban y abrirse a escuchar los reclamos haciendo una "catarsis" pública, en la que se tiraron una batería de reclamos coherentes hasta de los más disparatados, quienes previamente habían presentado una nota durante la semana.Una vez encauzada la situación, hubo algunos planteos muy sensatos con testimonios desgarradores, expresando Hugo Acuña que "estamos en contra del tarifazo, queremos una solución colectiva porque hay situaciones desesperantes y este es un órgano colegiado y plural".El titular del comedor "Tato" cuestionó el aumento excesivo de la luz, pasando de $ 49.000 en el anterior bimestre a $ 76.000 (en dos cuotas). Una mujer contó su caso de 2.000 a 8.000 pesos. Otro vecino muy ofuscado de 66 años señaló que "si no paran con los tarifazos, la ciudad se verá afectada; nunca vi algo así porque no llegamos a pagar las tarifas. Queremos que venga el Gobernador a dar la cara".Los ediles contestaron como pudieron durante el diálogo. Lalo Bonino -le endilgaron los 20.000 pesos de la polémica por el viaje a Uruguay- dijo que hubo reunión en el Consejo Consultivo y la semana pasada se aprobaron dos proyectos de resolución contra el tarifazo. Lisandro Mársico mencionó que se puede recurrir a la Justicia. Evangelina Garrappa reclamó retrotraer las tarifas a noviembre.Luego de las exposiciones, de común acuerdo quedaron en volverse a encontrar hoy al mediodía con la presentación de un documento por parte de los afectados.A decir verdad, los ediles son los representantes del pueblo más cercanos que tienen los ciudadanos, pero ¿hasta dónde llega su poder de decisión en materia de aumentos tarifarios? Ninguna. De lo que hicieron hasta ahora, pueden hacer algún contacto con autoridades provinciales y nacionales. En todo caso, en el encuentro de hoy pueden acompañar a este grupo de rafaelinos para que con el asesoramiento de algún abogado especialista hagan una presentación similar a como hicieron comerciantes en San Cristóbal, dando lugar al reclamo con la suspensión mientras se revisan los cálculos de la EPE.Del lado de los vecinos ofuscados, fue correcto presentarse en el cuerpo legislativo, pero no es democrático romper las reglas del reglamento interno a tal punto que debió pasar a un cuarto intermedio. Si esperaban que terminara la sesión en media hora, seguramente iban a ser atendidos...Ana Visintini presentó un pedido a Aguas Santafesinas para que informen sobre el plan de la empresa porque en 2017 se colocaron 1.500 medidores, restando un 50%; hay quejas de los vecinos del 17 de Octubre por pérdidas.Hugo Menossi dijo que hay preocupación por la presencia los roedores y alimañas en Los Nogales, 17 de Octubre y cerca del canal sur.Mársico destacó la importancia de agregar módulos sobre entrenamiento, relajación, nutrición y defensa personal, para que puedan estar preparados ante situaciones de violencia.Mársico sostuvo que "en 1998 empezó a funcionar un taller de cocina para celíacos en el Hospital que sigue hoy, cuando el director era Bonafede. La norma exige un menú especial y cómo adaptarse las cocinas estará en la reglamentación. El Municipio debe controlar a través de la Agencia de Seguridad Alimentaria de Rafaela. Si no hay controles sobre los comedores es letra muerta". Estuvieron presentes Ana Ferrero y otras mujeres del citado taller.Marta Pascual señaló que hay reclamos en diferentes lugares de la ciudad, analizando la contaminación acústica, problemas de salud, generando irritación hasta agresividad. El objetivo es cómo intervenir.garantizar los derechos en el ámbito laboral para las trabajadoras en situación de violencia de género, otorgando 3 días hábiles con goce de sueldo sin que sea causal de pérdida de presentismo. Expusieron Mársico, Garrappa, Visintini, Alejandra Sagardoy y Leo Viotti, estando presentes Claudia Clivatti (responsable de la Departamento de la Mujer municipal), la ex concejal Natalia Enrico, Amalia Galanti (Recursos Humanos del Municipio), representantes del SEOM, entre otras.sobre iluminación a la Escuela Belgrano N° 428 en el barrio 9 de Julio.